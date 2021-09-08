Серед гостей на святкуванні Дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова були правоохоронці, пов'язані з розслідуванням його справи.

Про це йдеться у відео "Української правди" "Прийоми Татарова. Репортаж з дня народження куратора від ОП".

На святі в заміському ресторанному комплексі був присутній заступник голови Національної поліції України та начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. Його теща володіє кількома об'єктами нерухомості в ЖК на Печерську, де мали отримати квартири нацгвардійців в справі "Укрбуда".

Татаров же підозрюється в тому, що в 2017 році, коли був юристом "Укрбуда", був причетний до передачі хабаря посадовцю криміналістичної установи МВС.

Головний підозрюваний у справі, екснардеп Максим Микитась, раніше заявляв, що саме Цуцкірідзе допомагав юристу "Укрбуд" Татарову вирішувати проблеми "Укрбуд" з Міністерством внутрішніх справ.

Також гостем на святі був заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який передав справу Татарова від НАБУ до СБУ.

Фото: Українська правда Симоненко (з пакетом)

Серед гостей, зокрема, зафіксували і заступника голови Київської обласної прокуратури Олега Ткаленка, очільника Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальної та прикордонної служби Офісу генпрокурора Яна Стерлюка, колишнього керівника кримінальної поліції, в.о. Начальника УМВС Полтавської області Віктора Ремського, заступника генпрокурора Ігоря Мустецу, керівника міграційної служби в Києві Вячеслава Гузя і нардепа від "Слуги народу" Ігоря Мурдія.

Нагадаємо, що 14 грудня Печерський районний суд ухвалив рішення передати справу екснардепа Микитася від Національного антикорупційного бюро до іншого відомства. Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк. Суддя зобов’язав Генерального прокурора Ірину Венедіктову вирішити "неіснуючий спір про підслідність" та доручити досудове розслідування іншому органу. У САП заявили, що Печерський суд не має на це повноважень, а справа має розглядатися Вищим антикорупційним судом.

Одними з підозрюваних у справі є експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась, заступник голови Офісу президента Олег Татаров (підозрюється в наданні хабаря в 2017 році, коли він працював на "Укрбуд") та заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Останній призначив експертизу, що мала встановити ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею. Саме йому Татаров нібито й сприяв у передачі неправомірної вигоди.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що НАБУ має в розпорядженні листування заступника голови Офісу президента України Олега Татарова з іншими фігурантами справи екснардепа та колишнього власника корпорації "Укрбуд" Максима Микитася. Мова йде про внесення недостовірних даних до експертизи, призначеної поліцією у справі Микитася щодо заволодіння коштами Національної гвардії. Експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн, а за це він занизив вартість житлового комплексу з 81 до 7 млн грн.

24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою 10 млн гривень застави. Але ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ. Засідання перенесли.

В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про передання розслідування справи щодо розкрадання майна в Нацгвардії ухвалено на підставі судового рішення, втручання у діяльність НАБУ немає.

Верховний суд постановив, що українське законодавство не передбачає оскарження рішення слідчого судді щодо зобов’язання змінити підслідність у кримінальному провадженні, тобто справа Микитася залишиться в СБУ.