Загибель мера Кривого Рогу: поліція виключила версію навмисного вбивства

Розглядаються версії самогубства або доведення до нього.

Слідство у справі про загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова виключило версію навмисного вбивства або інсценування вбивства.

Про це під час брифінгу в Києві повідомив заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк.

"Ці дві версії спростовано. На сьогодні розглядають основними версіями: самогубство, скоєне з особистих мотивів або через його перебування на посаді мера", - заявив Микола Батюк.

Він додав, що поліція не відкидає версію доведення до самогубства з тих самих мотивів.

Учора голова МВС Денис Монастирський заявив, що слідство схиляється до самогубства як основної версії загибелі Павлова. Міністр також повідомив, що відбувалася низка масштабних перевірок і аудит бюджету Кривого Рогу виявив серйозні зловживання.