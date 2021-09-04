Ексдепутата Севастопольської міськради судитимуть за державну зраду

Колишнього депутата Севастопольської міської ради судитимуть за обвинуваченням у державній зраді.

Про це повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно депутата за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи громадянином України, спільно з іншими депутатами у березні 2014 року прийняв низку постанов для приховання факту окупації півострова.

Серед них постанови щодо проведення “загальнокримського референдуму”, “незалежності АР Крим та міста Севастополя”, “створення Республіки Крим” та прийняття міста Севастополя до складу РФ тощо.

Після окупації території півострову, він продовжив свою діяльність у незаконно створеному органі “Законодавчі збори міста Севастополя” і балотувався до зазначеного органу під час незаконних виборів, проведених у вересні 2014 року окупаційною владою РФ в Севастополі.

“Зазначеними діями, обвинувачений надавав допомогу представникам іноземної держави в легітимізації окупації території України та, перейшовши на бік ворога, сприяв становленню окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі у роботі її незаконно створених органів на півострові”, – йдеться у повідомленні.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось спецуправлінням СБУ в АР Крим.

У прокуратурі автономії нагадали, що до суду скеровано 39 обвинувальних актів стосовно депутатів Севастопольської міської ради VI скликання, 38 з яких – за результатами здійснення спеціального досудового розслідування.

Нагадаємо, у межах статті про державну зраду відкрили 68 проваджень щодо колишніх правоохоронців, які перейшли на бік Росії в Криму.