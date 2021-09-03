​Дубілет-старший подав до суду з вимогою прибрати інформацію про його розшук на сайті МВС

Колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет звернувся з позовом до Міністерства внутрішніх справ України з вимогою прибрати інформацію про його розшук з сайту відомства.

Про це йдеться на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії МВС в особі Департаменту інформатизації Про внесення відомостей про його розшук Національним антикорупційним бюро України до персонально-довідкового обліку Єдиної інформаційної системи Міністерства. Водночас Олександр Дубілет просить зобов'язати відповідача видалити інформацію про нього, розміщену на офіційному сайті Міністерства у вкладці «Пошукові обліки МВС», розділі «Особи, які ховаються від органів влади»", - сказано в повідомленні.

Рішенням ОАСК для участі у справі залучать Національне антикорупційне бюро України в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача. Суд вже відкрив провадження у цій адміністративній справі, розглядати його будуть у спрощеному порядку.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року уряд України прийняв рішення про націоналізацію ПриватБанку, який належав Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову у зв'язку з його неплатоспроможністю.

Залучена 2017 року компанія Kroll за підсумками аудиту банку встановила, що до націоналізації ПриватБанк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум 5,5 млрд доларів.

Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд гривень з ПриватБанку перед націоналізацією. Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності у цій справі притягнуто п’ятеро осіб. Крім Дубілета, це його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко та дві керівниці департаментів.

У березні 2021 року НАБУ оголосило Дубілета в розшук. У відповідь ексбанкір заявив, що є громадянином Ізраїлю, проживає в Ізраїлі та не ховається від слідства.