Контррозвідники Служби безпеки України затримали на Херсонщині учасника незаконного збройного формування, який у лютому-березні 2014 року брав активну участь у захопленні Росією Криму.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За інформацією слідства, затриманий - колишній мешканець Ялти. У лютому 2014 року він вступив до так званої “Ялтинської роти народної самооборони Криму”, у складі якої зі зброєю в руках патрулював українські міста. У лютому-березні 2014 року зловмисник протидіяв мирним акціям і залякував патріотично налаштованих мешканців півострова.
За сприяння окупаційній "адміністрації" на території АР Крим керівництво країни-агресора нагородило чоловіка медаллю "За возвращение Крыма" від Міністерства оборони Російської Федерації.
"Контррозвідники СБУ затримали зловмисника після його приїзду на материкову Україну", - йдеться у повідомленні.
Наразі проросійському активісту оголошено про підозру і вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізований або збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему із виготовлення міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Організували її зловмисники з Волинської, Львівської та Чернівецької областей.