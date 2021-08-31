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Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який допомагав Росії захоплювати Крим

У лютому-березні 2014 року зловмисник протидіяв мирним акціям і залякував патріотично налаштованих мешканців півострова.

Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України затримали на Херсонщині учасника незаконного збройного формування, який у лютому-березні 2014 року брав активну участь у захопленні Росією Криму.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, затриманий - колишній мешканець Ялти. У лютому 2014 року він вступив до так званої “Ялтинської роти народної самооборони Криму”, у складі якої зі зброєю в руках патрулював українські міста. У лютому-березні 2014 року зловмисник протидіяв мирним акціям і залякував патріотично налаштованих мешканців півострова.

За сприяння окупаційній "адміністрації" на території АР Крим керівництво країни-агресора нагородило чоловіка медаллю "За возвращение Крыма" від Міністерства оборони Російської Федерації.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Контррозвідники СБУ затримали зловмисника після його приїзду на материкову Україну", - йдеться у повідомленні.

Наразі проросійському активісту оголошено про підозру і вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізований або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему із виготовлення міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Організували її зловмисники з Волинської, Львівської та Чернівецької областей.

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