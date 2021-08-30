Нерухомість належала двом юридичним компаніям, одна з яких - з іноземними інвестиціями.

Поліція викрила організовану злочинну групу, яка заволоділа п'ятьма об'єктами елітної нерухомості в Києві загальною вартістю 72 млн гривень.

Нерухомість належала двом юридичним компаніям, одна з яких - з іноземними інвестиціями, повідомляє пресслужба Національної поліції.

До складу організованої злочинної групи входило шість осіб. Зловмисники використовували заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи юридичних компаній. Без відома власників вони укладали договори купівлі-продажу та переоформлювали право власності на нерухоме майно на одного з членів групи. Незаконно отримане майно злочинці легалізовували, а отримані кошти розподіляли між собою.

"До складу злочинної групи входило шестеро чоловіків: 56-річний організатор та п'ять його спільників. Всі зловмисники мали свою роль у вказаній схемі – псевдодиректор, псевдопокупець, відповідальний за силовий блок під час укладення договорів та перевезення коштів", - сказано в повідомленні.

Поліцейські провели дванадцять обшуків у місцях проживання та перебування членів організованої групи. У результаті вони виявили та вилучили речові докази, які підтверджують злочинну діяльність.

За даними поліції, наразі трьом зловмисникам оголошено про підозру у незаконному заволодінні майном та відмиванні коштів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила махінації з нерухомістю у центрі Києва на $4 млн.