Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Помер Олександр Петраківський, який врятував колону українських військових під Луганськом
Помер Олександр Петраківський, який врятував колону українських військових під Луганськом
На следующий год - в Донецке
На следующий год - в Донецке
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Туреччина взяла на озброєння ударний безпілотник Akıncı
Туреччина взяла на озброєння ударний безпілотник Akıncı
ГоловнаПраво

Поліція викрила махінації з елітною нерухомістю в Києві на 72 млн грн

Нерухомість належала двом юридичним компаніям, одна з яких - з іноземними інвестиціями.

Поліція викрила махінації з елітною нерухомістю в Києві на 72 млн грн
Фото: npu.gov.ua

Поліція викрила організовану злочинну групу, яка заволоділа п'ятьма об'єктами елітної нерухомості в Києві загальною вартістю 72 млн гривень.

Нерухомість належала двом юридичним компаніям, одна з яких - з іноземними інвестиціями, повідомляє пресслужба Національної поліції.

До складу організованої злочинної групи входило шість осіб. Зловмисники використовували заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи юридичних компаній. Без відома власників вони укладали договори купівлі-продажу та переоформлювали право власності на нерухоме майно на одного з членів групи. Незаконно отримане майно злочинці легалізовували, а отримані кошти розподіляли між собою.

"До складу злочинної групи входило шестеро чоловіків: 56-річний організатор та п'ять його спільників. Всі зловмисники мали свою роль у вказаній схемі – псевдодиректор, псевдопокупець, відповідальний за силовий блок під час укладення договорів та перевезення коштів", - сказано в повідомленні.

Поліцейські провели дванадцять обшуків у місцях проживання та перебування членів організованої групи. У результаті вони виявили та вилучили речові докази, які підтверджують злочинну діяльність.

За даними поліції, наразі трьом зловмисникам оголошено про підозру у незаконному заволодінні майном та відмиванні коштів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила махінації з нерухомістю у центрі Києва на $4 млн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також