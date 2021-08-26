Розгляд апеляції ексзаступника міністра оборони Павловського перенесли через замінування суду, - адвокат

Розгляд апеляції на арешт ексзаступника міністра оборони Ігоря Павловського перенесли на 6 вересня через інформацію прозамінування зали судових засідань.

Про це повідомив адвокат Павло Черненко, передає "Прямий".

За його словами, чергове відтермінування апеляційного засідання свідчить про свідоме затягування процесу.

"Сьогодні ми були готові слухатися навіть попри замінування. Для нас є цілком очевидним, що таке замінування, скоріше за все, з подачі ДБР, оскільки лише вони зацікавлені в затягуванні цього процесу. Попереднє судове засідання з неявкою прокурорів про це переконливо свідчить", - наголосив Черненко.

Адвокат наголосив, що вже 2 вересня спливає термін досудового розслідування, а отже, і дія оскаржуваної ухвали. "Тобто, жодного сенсу розглядати наші апеляційні скарги 6 вересня немає", - додав Черненко.

Нагадаємо, 12 липня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Ігорю Павловському в вигляді тримання під вартою або 500 мільйонів гривень застави. Його звинуватили в постачанні Збройним силам України нібито неякісної військової техніки.

Ігор Павловський був заступником міністра оборони з квітня 2015 року до серпня 2019 року.

Нагадаємо, що Павловський фігурує в одному провадженні разом із головою правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" Валерієм Шандрою та ще двома ексначальниками одного із департаментів Міноборони.

Йдеться про постачання в армію у 2016-2018 роках бойових катерів та автомобілів невідкладної медичної допомоги, які, як вважають слідчі ДБР, не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах України.

За оцінками ДБР, такі дії призвели до заподіяння збитків державі на понад 475 млн гривень. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до 10 років ув'язнення.

Усіх чотирьох підозрюваних арештували, загальна сума застави для них становить понад 1,8 млрд гривень.

Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов вважає справу проти генерала Ігоря Павловського та глави правління "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри "розправою над бойовим генералом та підприємством, яке здатне випускати військові кораблі".

Нагадаємо, що "Кузня на Рибальському" (раніше - "Ленінська кузня") раніше належала Петру Порошенку та Ігору Кононенку.

У листопаді 2018 року компанія Сергія Тігіпка викупила частки Порошенка за $235,8 млн і Ігоря Кононенка за $64,2 млн в заводі. Пакет п'ятого президента включав 73,9% акцій, колишнього депутата - 20,1%.