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НАБУ передало до суду фігуранта "цукрової справи", який чотири роки ховався від слідства

Йдеться про розкрадання цукру Аграрного фонду вартістю понад 211 млн гривень.

НАБУ передало до суду фігуранта "цукрової справи", який чотири роки ховався від слідства
Фото: ukrsugar.com

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 серпня передали до суду обвинувальний акт проти фігуранта кримінальної справи про розкрадання цукру Аграрного фонду вартістю понад 211 млн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Керівник приватного підприємства спільно з колишнім заступником прокурора Київської області, експосадовцем Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області та ще одним керівником одного з суб’єктів господарювання організували у період із липня 2015 року по лютий 2016 року корупційну схему з розкрадання цукру Державної спеціалізованої бюджетної установи «Аграрний фонд» на суму 211,65 млн грн, який зберігався на складах у Черкаській області", - вважає слідство.

Основна частина цього кримінального провадження вже кілька років розглядається у Вищому антикорупційному суді - судять ексзаступника прокурора Київської області Олександра Колеснікова та ще двох осіб. Тепер дійшла справа і до зниклого фігуранта, який переховувався від слідства з грудня 2016 року до жовтня 2020 року.

Його імені не повідомляють, але згідно з даними судового реєстру та повістками НАБУ, мова йде про громадянина Олександра Висоцького, директора ПП "Офір".

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