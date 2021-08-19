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Боксер Очеретяний отримав 7 років в'язниці за вбивство співробітника УДО

У січні 2019-го він під час сварки на вулиці завдав смертельного удару Василеві Хмелюку.

Боксер Очеретяний отримав 7 років в'язниці за вбивство співробітника УДО
Петр Очеретяный на заседании суда
Фото: expres.online

Колишній професійний боксер Петро Очеретяний отримав сім років в’язниці за убивство співробітника охорони президента Василя Хмелюка.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"18 серпня 2021 року Печерським районним судом винесено обвинувальний вирок, яким боксера визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України та засуджено до реальної міри покарання - позбавлення волі строком на сім років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під прокурор просив суд призначити обвинуваченому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері 2 січня 2019 року на вул. Саперне поле в центрі Києва чоловік, вигулюючи двох собак, переходив дорогу та побачив автомобіль, який проїжджав позаду нього. У подальшому між чоловіком, водієм та пасажирами автомобіля виник словесний конфлікт з приводу того, що їх автомобіль, ледь не збив його собаку.

Під ході конфлікту чоловік завдав удару в голову одному з пасажирів автомобіля. Від отриманої внутрішньочерепної травми потерпілий помер на місці.

Зловмисник з місця події зник, однак пізніше сам прийшов до правоохоронців. Ним виявився місцевий житель, колишній професійний боксер Петро Очеретяний.

Загиблий виявився співробітником Управління державної охорони.

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