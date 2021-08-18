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Колишнього екскомандира роти харківського "Беркуту" Шаповалова огоолосили у розшук

У серпні йому повідомили нову підозру, однак до суду Шаповалов не з’явився.

Колишнього екскомандира роти харківського "Беркуту" Шаповалова огоолосили у розшук
Віктор Шаповалов
Фото: Катерина Серко

Подільський суд Києва оголосив у розшук екскомандира роти батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Віктора Шаповалова. Його звинувачують у перевищенні влади та службових повноважень 18 лютого 2014 року під час протестів на Майдані, що призвело до тяжких наслідків.

Як повідомляє ГО “Адвокатська дорадча група”, 16 серпня Шаповалов не з'явився на засідання суду.

"Розглянули клопотання прокурора про оголошення зниклого обвинуваченого Шаповалова в розшук. Його адвокат Юсупова запевняла учасників розгляду справи в тому, що в цьому нема потреби так як її клієнт ще може знайтися внаслідок заяви його дружини про розшук чоловіка", - розповів потерпілий Олександр Тимошенко, який був на судовому засіданні.

Коли відбудеться наступне засідання у справі, наразі невідомо.

5 серпня Печерський суд дав дозвіл на затримання Віктора Шаповалова, оскільки він не з'явився на обрання йому запобіжного заходу за новою підозрою в організації терористичного акту та вбивств мітингувальників 18 лютого 2014 року.

Шаповалова звинувачують у низці злочинів, серед яких - перевищення службових повноважень, що призвело до побиття і вбивства активістів у Кріпосному провулку під час Революції Гідності 18 лютого. 18 лютого вдень у сутичках з силовиками було вбито 28 осіб, поранено не менш ніж 100.

Шаповалову інкримінують перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки - побиття і вбивства трьох осіб. Всі троє загиблих померли від вогнепальних поранень. Володимир Кіщук (Димер, Київська область) - отримав вогнепальне поранення в голову. Киянин Сергій Шаповал - в ділянку грудей, живота, передпліччя, наскрізні поранення в печінці. Ігор Сердюк був поранений в ділянку носа (згідно з висновками експертизи в обвинувальному акті, озвученому на попередніх засіданнях).

Віктор Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. Обвинувальний акт щодо Шаповалова було передано до суду в листопаді 2016 року. У справі за звинуваченням Шаповалова - 108 потерпілих.

Наприкінці листопада 2019-го Київський апеляційний суд відпустив Шаповалова під домашній арешт.

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