Вирішується питання про відсторонення його від посади.

Декана факультету одного з харківських вишів викрито в одержанні неправомірної вигоди.

Як інформує пресслужба Офісу генерального прокурора, декан вимагав у громадянина 15 тис. доларів США за сприяння у вступі до аспірантури одного із Національних наукових центрів.

При цьому суму неправомірної вигоди необхідно було розділити: 7500 доларів США – надати у найкоротші строки перед вступом, а решту – безпосередньо перед захистом дисертації.

"Першу частину неправомірної вигоди – 3500 доларів США декан факультету одержав 29 липня 2021 року. Під час одержання 16 серпня 2021 року ще 4000 доларів США його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України", - сказано в повідомленні.

Наразі триває слідство, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Офіс генпрокурора не називає вишу, проте оприлюдненому фото видно, що на затриманому - форма з нашивкою емблеми Харківського національного університету внутрішніх справ.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, Дзержинський районний суд Харкова 9 серпня виправдав колишнього начальника Харківського національного університету Повітряних сил Андрія Алімпієва, якого у 2017 році затримала військова прокуратура за підозрою в розтраті 2,4 млн гривень.