“Заступника міністра інформації “ДНР” судитимуть за пропаганду "Руського міра"

До суду направлено обвинувальний акт стосовно громадянина України, так званого “заступника міністра інформації “ДНР” за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

А також – за участь у діяльності терористичної організації, а також поширенні комуністичної символіки та пропаганди комуністичного режиму (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 436-1 КК України).

За даними слідства, у 2014-2015 роках обвинувачений відповідав за організацію агітаційної роботи серед населення, схиляння до участі у терористичній організації і підтримки її діяльності, пропаганду ідей “Руського міру”, налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітації, висвітлення діяльності терористичної організації “ДНР”, дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції.

Також досудовим розслідуванням установлено, що він у підвальних приміщеннях захопленої бойовиками будівлі Управління СБУ в Донецькій області неодноразово змушував полонених українських військовослужбовців на запитання російських журналістів повідомляти неправдиву інформацію про нібито умисні артилерійські обстріли Збройними Силами України житлових будинків та про належні умови утримання у полоні. За відмову у наданні подібних “інтерв’ю” бойовики катували військовополонених.

Окрім того, обвинувачений у спеціально створеному телеграм-каналі пропагував комуністичний тоталітарний режим, поширюючи при цьому заборонену символіку.

Досудове розслідування у кримінальному прровадженні здійснювало Головне слідче управління Служби безпеки України.

Нагадаємо, СБУ затримала двох ексбойовиків "Л/ДНР", які обстрілювали позиції українських військ.