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“Заступника міністра інформації “ДНР” судитимуть за пропаганду "Руського міра"

Обвинувачений у спеціально створеному телеграм-каналі пропогував комуністичний тоталітарний режим.

“Заступника міністра інформації “ДНР” судитимуть за пропаганду "Руського міра"

До суду направлено обвинувальний акт стосовно громадянина України, так званого “заступника міністра інформації “ДНР” за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

А також – за участь у діяльності терористичної організації, а також поширенні комуністичної символіки та пропаганди комуністичного режиму (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 436-1 КК України).

За даними слідства, у 2014-2015 роках обвинувачений відповідав за організацію агітаційної роботи серед населення, схиляння до участі у терористичній організації і підтримки її діяльності, пропаганду ідей “Руського міру”, налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітації, висвітлення діяльності терористичної організації “ДНР”, дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції.

Також досудовим розслідуванням установлено, що він у підвальних приміщеннях захопленої бойовиками будівлі Управління СБУ в Донецькій області неодноразово змушував полонених українських військовослужбовців на запитання російських журналістів повідомляти неправдиву інформацію про нібито умисні артилерійські обстріли Збройними Силами України житлових будинків та про належні умови утримання у полоні. За відмову у наданні подібних “інтерв’ю” бойовики катували військовополонених.

Окрім того, обвинувачений у спеціально створеному телеграм-каналі пропагував комуністичний тоталітарний режим, поширюючи при цьому заборонену символіку.

Досудове розслідування у кримінальному прровадженні здійснювало Головне слідче управління Служби безпеки України.

Нагадаємо, СБУ затримала двох ексбойовиків "Л/ДНР", які обстрілювали позиції українських військ.

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