Заступника мера Миколаєва взяли під варту із заставою 3,5 млн грн

Коренєва і ще сімох осіб підозрюють у розкраданні майже 27 млн грн на ремонті Соборної площі.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику мера Миколаївської міської ради Сергієві Коренєву, якого підозрюють у розкраданні понад 26,8 млн грн під час виконання робіт з реконструкції площі Соборної у Миколаєві.

Згідно з повідомленням пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суд застосував до чиновника запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 3,5 млн. грн.

Учасниками схеми слідство вважає також першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міськради і директорів шести приватних компаній. Один з них - чинний депутат Одеської міськради. 10 серпня їм повідомили про підозру.

За даними слідства, у 2019 році департамент міськради оголосив тендер реконструкцію Соборної площі у Миколаєві. Заступник мера і перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з директорами приватних компаній, забезпечили перемогу у тендері одного наперед визначеного ТОВ, яке і виконало роботи. Згідно з експертизою, роботи проведено за завищеними цінами, завдано понад 26,8 млн грн збитків.

Нагадаємо, що в травні 2019 року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради замовив ремонт Соборної площі в центрі Миколаєва за 88,33 млн грн. Підрядником було ТОВ "БВК Пик-строй".