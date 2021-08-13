Найбільш хамський вчинок на Олімпіаді-2020: марафонець перекинув пляшки з водою, щоб вони не дісталися суперникам
Найбільш хамський вчинок на Олімпіаді-2020: марафонець перекинув пляшки з водою, щоб вони не дісталися суперникам
Агент Реброва став на його шляху очолити збірну України
Агент Реброва став на його шляху очолити збірну України
У Києві сталася сутичка між власником мережі магазинів та інспектором із паркування
У Києві сталася сутичка між власником мережі магазинів та інспектором із паркування
НБУ визнав неплатоспроможним ще один український банк
НБУ визнав неплатоспроможним ще один український банк
Російська торгова мережа Mere відкрила магазини в Україні всупереч позиції РНБО
Російська торгова мережа Mere відкрила магазини в Україні всупереч позиції РНБО
У Білій Церкві побилися поліцейські, призначено службове розслідування
У Білій Церкві побилися поліцейські, призначено службове розслідування
Провал України в Токіо 2020 був неминучий. Пояснюємо - чому
Провал України в Токіо 2020 був неминучий. Пояснюємо - чому
Донбас: невтрачене покоління Ч.1
Донбас: невтрачене покоління Ч.1
Поліція викрила банду, яка обкрадала вантажні потяги з вугіллям на Придніпровській залізниці
Поліція викрила банду, яка обкрадала вантажні потяги з вугіллям на Придніпровській залізниці
ГоловнаПраво

Заступника мера Миколаєва взяли під варту із заставою 3,5 млн грн

Коренєва і ще сімох осіб підозрюють у розкраданні майже 27 млн грн на ремонті Соборної площі.

Заступника мера Миколаєва взяли під варту із заставою 3,5 млн грн
Сергій Коренєв

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику мера Миколаївської міської ради Сергієві Коренєву, якого підозрюють у розкраданні понад 26,8 млн грн під час виконання робіт з реконструкції площі Соборної у Миколаєві.

Згідно з повідомленням пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суд застосував до чиновника запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 3,5 млн. грн.

Учасниками схеми слідство вважає також першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міськради і директорів шести приватних компаній. Один з них - чинний депутат Одеської міськради. 10 серпня їм повідомили про підозру. 

За даними слідства, у 2019 році департамент міськради оголосив тендер реконструкцію Соборної площі у Миколаєві. Заступник мера і перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з директорами приватних компаній, забезпечили перемогу у тендері одного наперед визначеного ТОВ, яке і виконало роботи. Згідно з експертизою, роботи проведено за завищеними цінами, завдано понад 26,8 млн грн збитків. 

Нагадаємо, що в травні 2019 року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради замовив ремонт Соборної площі в центрі Миколаєва за 88,33 млн грн. Підрядником було ТОВ "БВК Пик-строй".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також