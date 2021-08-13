Поліція оголосила про підозру 15 ватажкам та бойовикам “ДНР”

Слідчі поліції Донеччини заочно оголосили про підозру 15 ватажкам та бойовикам армійського корпусу “ДНР”.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.
Встановлено, що підозрювані обіймали керівні посади у незаконному збройному формуванні та брали безпосередню участь у бойових діях проти України. Наразі всім особам заочно повідомлено про підозру.
У ході досудового розслідування встановлено, що з листопада 2014 року 15 представників незаконних збройних формувань сьомої бригади Армійського корпусу так званої «ДНР» обіймали керівні посади у вказаному підрозділі.
Військовослужбовці терористичної організації брали участь у збройному конфлікті проти сил АТО та ООС на Дебальцевському напрямку.
Відомо, що двоє з бойовиків є громадянами РФ.
Вчора, 10 серпня, вказаним особам було повідомлено про підозру за участь у діяльності, не передбачених законом збройних формувань - правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що затриманий контррозвідкою Служби безпеки України бойовик "ДНР" проведе у в’язниці 10 років. Відповідне рішення за поданням СБУ ухвалив суд.