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Поліція оголосила про підозру 15 ватажкам та бойовикам “ДНР”

Підозрювані обіймали керівні посади у незаконному збройному формуванні та брали безпосередню участь у бойових діях проти України.

Поліція оголосила про підозру 15 ватажкам та бойовикам “ДНР”
Фото: Социальная правда

Слідчі поліції Донеччини заочно оголосили про підозру 15 ватажкам та бойовикам армійського корпусу “ДНР”.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Встановлено, що підозрювані обіймали керівні посади у незаконному збройному формуванні та брали безпосередню участь у бойових діях проти України. Наразі всім особам заочно повідомлено про підозру.

У ході досудового розслідування встановлено, що з листопада 2014 року 15 представників незаконних збройних формувань сьомої бригади Армійського корпусу так званої «ДНР» обіймали керівні посади у вказаному підрозділі.

Військовослужбовці терористичної організації брали участь у збройному конфлікті проти сил АТО та ООС на Дебальцевському напрямку.

Відомо, що двоє з бойовиків є громадянами РФ.

Вчора, 10 серпня, вказаним особам було повідомлено про підозру за участь у діяльності, не передбачених законом збройних формувань - правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що затриманий контррозвідкою Служби безпеки України бойовик "ДНР" проведе у в’язниці 10 років. Відповідне рішення за поданням СБУ ухвалив суд.

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