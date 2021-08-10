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НАБУ викрила посадовців Миколаївської міськради на викраденні 26,8 млн гривень

Схема стосувалася робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві.

Детективи НАБУ та прокурори САП викрили корупційну схему, через яку громаді завдано збитків у понад 26,8 млн грн.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, йдеться про заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві. 

Учасниками схеми слідство наразі вважає вісім осіб: заступника Миколаївського міського голови; першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міської ради; директорів шести приватних компаній, один із яких є чинним депутатом Одеської міськради.

Всім вісьмом учасникам схеми інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Зазначається, що у 2019 році департамент Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві.

“Як встановило слідство, заступник Миколаївського голови і перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із шістьома особами — директорами приватних компаній, забезпечили перемогу у тендері одного наперед визначеного ТОВ, яке і виконало роботи. Однак, як засвідчила експертиза, роботи проведено за завищеними цінами, в результаті чого завдано понад 26,8 млн грн збитків місцевій громаді”, - йдеться у повідомленні. 

Посадовців Миколаївської міськради та двох керівників приватних компаній наразі затримано. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. 

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші обставини вчинення злочину. 

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