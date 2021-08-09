Ексдиректорці львівського Музею книги арештували квартиру через втрату стародруків на майже 6 млн грн

Личаківський райсуд Львова наклав арешт на квартиру, яка належить колишній завідувачці відділу Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького. Її підозрюють в тому, що вона допустила порушення посадових обов’язків, що призвело до втрати музейних предметів.

Про це повідомили "Наші Гроші. Львів" з посиланням на відповідну ухвалу суду.

Мова про втрачені книжки, через що збитки Львівській національній галереї мистецтв ім. Б.Г. Возницького оцінюють у 5,82 млн грн.

Поліція розслідує справу ще з 2017 року. Тоді новопризначений директор галереї Тарас Возняк заявив про рекордну крадіжку стародруків із музею – понад 400 музейних предметів, частина з яких була підмінена.

"Вкрадена кожна четверта старовинна книга. Мене часто запитують, як так могло статися, як можна було вкрасти мікроавтобус або два стародруків? Переконаний – це тривало роками. І це був не спонтанний процес, а добре налагоджене і цілеспрямоване викрадення", - казав Тарас Возняк.

Про підозру зі ч.2 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) тодішній завідуючій відділом Музею мистецтва староукраїнської книги повідомили 29 липня цього року.

Відомо також, що в рамках досудового розслідування представник музею подав цивільний позов до підозрюваної на понад 5,8 млн грн. Арешт на квартиру наклали через цей позов, "з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення»"

Наразі інформації про обрання запобіжного заходу підозрюваній в Єдиному державному реєстрі судових рішень немає.