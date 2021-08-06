НАБУ завершило розслідування зловживань ексголови "Украгролізингу" часів Януковича

Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП завершили розслідування за підозрою у зловживаннях колишнього голови правління ДПАТ "НАК «Украгролізинг" та його спільника, екскерівника приватної компанії.

6 серпня стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії посадовців кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, інформує пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що посадовець держкомпанії у змові з підприємцем у лютому 2013 року уклали договір, за яким НАК "Украгролізинг" незаконно надала безпроцентну поворотну позику приватній компанії у 5,7 млн грн. З цієї суми 4,9 млн грн не повернули державній структурі, натомість кошти організатори корупційної схеми витратили на користь юридичних осіб, підконтрольних близьким родичам колишнього голови правління ДПАТ "НАК «Украгролізинг»".

15 червня 2021 року ексголові та його спільнику повідомили про підозру.

23 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові правління "Украгролізингу" Миколі Шпаку. Експосадовцю призначили заставу в розмірі 1,035 млн гривень, а його ймовірному спільнику - 181,6 тис. гривень.

Також суд поклав на підозрюваного певні обов’язки (прибувати за першою вимогою, здати закордонний паспорт тощо) на строк до 18 серпня 2021 року.

Нагадаємо, що Микола Шпак - син колишнього народного депутата Василя Шпака ("Блок Литвина").

За версією слідства, у 2013 році Шпак-молодший, будучи головою "Украгролізингу", уклав договір позики з фірмою, що контролювалася його близькими родичами. Гроші були виділені для підготовки виробництва сільськогосподарської техніки, і частини з них так і не повернулася в "Украгролізинг", а була використана в інтересах компаній, підконтрольних Шпаку і його родичам.

Миколу Шпака та його батька судять у Вищому антикорупційному суді за ще одним обвинуваченням - у розтраті та заволодінні майже 115 млн грн "Украгролізингу".