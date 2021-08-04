Голові Харківської облради повідомили про підозру в отриманні хабаря 1 млн грн

Голові Харківської обласної ради Артурові Товмасяну повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 млн грн.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України («Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди»).

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За версією слідства, на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.

Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.

Нагадаємо, заступника голови Харківської обласної ради Андрія Малиша та адвоката Руслана Танабаша затримали 22 липня детективи НАБУ. Дії Малиша кваліфікували за ч. 4 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу, а адвоката - за ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 (пособництво в отриманні неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.

24 липня Малиша арештували із заставою 4,75 млн гривень. 28 липня за нього внесли заставу, наступного дня чиновник вийшов із СІЗО.

За його ймовірного спільника заставу 714 тисяч гривень внесли ще 27 липня.

23 липня в НАБУ підтвердили обшуки у голови Харківської облради Артура Товмасяна, однак спростували інформацію про його затримання.

Артур Товмасян (1981 р.н.) з квітня 2020 року очолював Харківську райдержадміністрацію. До того працював на різних посадах в органах юстиції, в тому числі очолював Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області і був заступником начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби в Харківській області.

11 грудня депутата від партії "Слуга народу" Артура Товмасяна було обрано головою обласної ради. він був єдиним претендентом на цю посаду.