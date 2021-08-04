ВАКС розглядатиме обрання запобіжного заходу Чаусу в закритому режимі (оновлено)

Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд починає розгляд запобіжного заходу колишньому судді Миколі Чаусу, звинувачуваному в корупції.

Фото: Макс Требухов

Поки невідомо, чи підозрюваного доставили до залу суду зі слідчого ізолятора СБУ, де він перебував після вчорашнього затримання детективами НАБУ в "Феофанії". Однак до ВАКС уже прибув його адвокат Ростислав Кравець, повідомив кореспондент LB.ua.

Оновлення 14:47. ВАКС вирішив розглядати справу Чауса в закритому режимі, тобто бех журналістів і трансляцій.

Оновлення 14:37. За даними "Радіо Свобода", суд розпочався із затримкою на півгодини. Адвокати клопочуть про суд в закритому режимі, тепер це клопотання має розглянути суддя. Якщо його ухвалять, трансляція засідань вестися не буде.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Чаусу інкримінуються отримання в 2016 році 150 тис. доларів хабара за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Отримані кошти суддя зберігав у скляних банках. Після висунення звинувачень суддя втік до Молдови, де просив політичного притулку, але отримав відмову. Молдовське видання RISE Moldova писало, що суддя міг втекти з України за допомогою осіб, наближених до олігарха Володимира Плахотнюка. Журналісти вважають, що Чауса могли вивезти з України на чартерному літаку по паспорту громадянина Молдови Вя'чеслава Турку.

У Молдові Чауса заарештовували на 15 діб і тримали під домашнім арештом, але зрештою колишній суддя жив там аж до весни 2021 року, коли його нібито викрала група невідомих озброєних людей в Кишеневі. У МВС Молдови повідомили, що до цього можуть бути причетні громадяни України.

У МЗС України відповіли, що держава не причетна до того, що трапилося з Чаусом.

Згодом з'ясувалося, що колишнього суддю вивезли в Україну. За даними молдовських правоохоронців, до цього безпосередньо причетні працівники українського посольства і, можливо, спецслужби.

Через півтора місяця після свого зникнення Чаус раптово оприлюднив відеозвернення, в якому сказав, що його не викрадали, і пообіцяв викривальні заяви. У червні він записав ще одне відео, в якому звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у зведенні рахунків та помсті.

Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення колишнього судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення можуть бути причетні державні структури України.

До кінця липня Чаус не давав про себе знати, аж поки минулого тижня не прийшов в самих шортах до глави громади селища на Вінничині. НАБУ заявило, що Чауса перехопили працівники СБУ, і попросили вийти цих правоохоронців на зв'язок. Оскільки Чаус є підозрюваним у корупційній справі, займатися ним мало саме НАБУ.

Навіть адвокати Чауса не знали, куди везуть їхнього підзахисного – до Служби безпеки чи Антикорупційного бюро. Потім з'ясувалося, що детективи НАБУ влаштували буквальну гонку за авто СБУ, в якому нібито везли Чауса. Місце перебування колишнього судді було невідоме кілька діб, аж поки його не затримали в "Феофанії".