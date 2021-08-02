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Зеленський підписав закон, що запроваджує штрафи за недостовірні дані про масу або габарити вантажу

Документ, серед іншого, запроваджує штрафи для водіїв за невиконання вимог про зупинку від представників Укртрансбезпеки, внесення недостовірних відомостей про масу або габарити вантажу.

Зеленський підписав закон, що запроваджує штрафи за недостовірні дані про масу або габарити вантажу
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, що запроваджує адмінвідповідальність за порушення у сфері габаритно-вагового контролю. 

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідний закон “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю” Верховна Рада ухвалила 29 червня.

“Документ має на меті недопущення руйнування автомобільних доріг, покращення стану безпеки дорожнього руху, зменшення кількості ДТП і збереження життя та здоров’я людей”, - йдетьсяу повдіомленні.

Зокрема, закон запроваджує адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, що зафіксовані за допомогою засобів фото- й кінозйомки, відеозапису, серед іншого, в автоматичному режимі.

Також документ запроваджує штрафи для водіїв транспортних засобів за невиконання вимог про зупинку від представників Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), внесення недостовірних відомостей про масу або габарити вантажу до товарно-транспортної накладної чи іншого документа тощо.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що Національна поліція контролюватиме дотримання автоперевізниками вимог законодавства та норм на автотранспорті. Крім того, буде збудовано мережу низькошвидкісних високоточних майданчиків автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових норм.

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