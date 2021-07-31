"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса

LB.ua розповідає, хто такий Микола Чаус , хто і чому його викрав та чому через суддю-корупціонера почався міжнародний скандал.

А вже 30 липня, його знайшли у селі Мазурівка на Вінниччині . Після чого два силових відомства – СБУ та НАБУ – вступили у відкрите протистояння за право утримувати Чауса.

Брудний та напівголий

Третього квітня цього року колишнього суддю Миколу Чауса за повідомленням молдавських медіа викрали троє невідомих у Кишеневі. Через майже чотири місяці він нібито сам прийшов до Мазурівської сільської ради, яка розташована недалеко від україно-молдовського кордону.

За словами старости села Валерія Груньківського Чаус був майже без одягу й розповідав, що його викрали. Місцеві його нагодували, дали води.

«Він прийшов у шортах, весь брудний був, з голим торсом. Ми йому їсти дали, бо був голодний», – розповів Груньківський.

Фото: Главком

Правоохоронці, які прибули в Мазурівку, уточнили, що саме від сільського голови до них надійшло повідомлення про місцезнаходження Чауса. Після цього на місце приїхали співробітники СБУ та забрали його до Києва. Це підтвердив в ефірі «Прямого» адвокат екссудді Ростислав Кравець.

«Зазначили, що його везуть в СБУ, в Київ. Але детективи НАБУ в курсі цього», – повідомив адвокат.

Водночас, адвокат наголосив, що наразі він не знає за якою статтею судитимуть Чауса, тож ситуація може різко змінитися.

«Далі, скоріше всього, що СБУ його привезе, і в залежності від того, які статті Кримінального кодексу будуть розглядатись, то… Сьогодні я можу тільки припускати, що в принципі його мають доставити до Антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу», – пояснив Ростислав Кравець.

Він зауважив, що попри брак часу, засідання суду щодо Чауса може відбутися навіть сьогодні, але адвокат не виключає, що засідання перенесуть на завтра.

У самому НАБУ стверджують, що з ними станом на 15:30 на зв'язок ніхто не виходив.

Згодом пресслужба НАБУ оприлюднила кадри погоні своїх співробітників за кортежем Служби безпеки України, в одному з автомобілів якого перевозили суддю Чауса.

На відео видно, як під час руху вулицями Києва авто прикриття зі складу кортежу блокують службове авто НАБУ, не даючи наблизитися до машини, що рухається у голові колони. Після того, як співробітники НАБУ потрапили на територію управління СБУ, їх заблокували охоронці.

Хто такий Чаус?

Біографія Миколи Чауса – гідна екранізації. В Україні він став фігурантом безлічі скандалів, гучних звинувачень та кількох кримінальних проваджень.

Зокрема, на посаді судді Дніпровського райсуду Києва Чаус ухвалював рішення щодо активістів Автомайдану, забираючи права у людей, які брали участь в акціях протесту проти режиму Віктора Януковича.

Фото: Тамара Шевчук

Один із політично найгучніших епізодів – та найважливіших для розуміння того, що відбувається зараз, – стався 28 грудня 2015 року, коли Чаус виніс рішення про арешт Геннадія Корбана, ексзаступника очільника Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського. Згодом Корбан довів в ЄСПЛ, що в цьому епізоді дії України прирівнювалися до «катування або нелюдського поводження».

Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine Николай Чаус

Суддю намагалися притягнути до відповідальності, але зробити це так і не вдалося. Попри те, що спеціальна комісія дійшла висновку, що Чаус порушив присягу і має бути звільнений, у лютому 2016 року Вища рада правосуддя відмовилася звільнити суддю.

Його також не люстрували, хоча він підпадає під закон про люстрацію.

В серпні 2016 року Чаус знову потрапив в поле зору правоохоронців – його звинуватили у вимаганні та отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Співробітники Національного антикорупційного бюро знайшли гроші на городі судді, закопані в банках.

Фото: Апостроф Банка з грішми, яку знайшли в огороді у Миколи Чауса

Подвійне викрадення та відеозвернення

До Молдови Чаус теж потрапив незаконним шляхом. НАБУ у липні 2019 року відкрило провадження щодо осіб, які могли допомогти скандальному судді покинути територію України.

Зокрема, у судовому документі, оприлюдненому «Слідство.інфо» йдеться про ймовірну участь тодішніх співробітників служби охорони президента Петра Порошенка, зокрема і її колишнього начальника Юрія Федорова, співробітника Головного управління розвідки Міноборони та двох адвокатів – Андрія Смирнова (чинний заступник голови офісу президента) та Кіма Веремійчука.

Фото: Rise Суддя Чаус

У документі також написано, що до плану втечі Чауса може бути причетний колишній народний депутат від БПП Олександр Грановський. Однак, саме його роль в ухвалі не описана.

За даними НАБУ, Миколу Чауса вивезли до житлового комплексу «Альпійський», який розташований неподалік центру столиці. Відбулося це на наступний день після викриття судді на хабарі. Далі суддя нібито перебував під опікою співробітника розвідки, а той, у свою чергу, за півтора тижні «передав» Чауса співробітникам служби охорони президента, які і провезли суддю безперешкодно в аеропорт «Жуляни», адже мали туди спеціальний доступ. На той момент Чаус офіційно перебував у розшуку.

Вилетів з України Микола Чаус за документами громадянина Молдови на прізвище Турку, який напередодні прибув у Київ з Кишинева. За даними НАБУ, цей чоловік віддав на кордоні свій закордонний паспорт та лишився в столиці України. А суддя скористався його документом, адже чоловіки нібито схожі між собою. З якою метою молдовський громадянин погодився брати участь в цій операції – невідомо.

Фото: Jetphotos.com Подібний літак могли використовувати для спецоперації по евакуації з України в Молдову судді Чауса, підозрюваного в корупції

Навесні 2017-го Чаус здався поліції в Молдові, попросив політичного притулку, проте йому відмовили. Україна зажадала екстрадиції і восени 2019-го МЗС Молдови заявило, що екстрадиція затягується нібито через реформи судової системи в країні. А 22 вересня 2020 року в САП повідомили, що Чаус оскаржує відмову тодішнього президента Молдови Ігоря Додона в наданні йому політичного притулку.

За непідтвердженою інформацією, Молдова збиралась видати екссуддю Україні уже за кілька місяців. Однак хтось в Україні вирішив, що Чаус потрібен уже.

За словами його захисника Юліана Балана, 3 квітня Миколу Чауса викрала «група невідомих озброєних чоловіків» в центрі Кишинева. У поліції столиці також підтвердили викрадення. За словами прес-секретаря, це сталося недалеко від житлового будинку в центральному районі міста.

Журналісти-розслідувачі з України («Слідство.Інфо») і Молдови (RISE Moldova) отримали копії паспортів десяти чоловік, яких правоохоронці в Молдові перевіряють на причетність до можливого викрадення судді. За даними журналістів, все вони є громадянами України і щонайменше два з них безпосередньо пов'язані з Головним управлінням розвідки Міноборони, а ще один – звільнений чиновник Національної поліції. У ГУР Міноборони назвали цю інформацію провокацією російських спецслужб.

У травні цього року у телеграм-каналі «ChausUA Николай Чаус» Микола Чаус повідомив, що з ним все добре і на його викраденні намагаються спекулювати, а з ним все добре. Також повідомив, що йому погрожують розправою.

Міжнародний скандал

Звинувачення про те, що до викрадення Чауса озброєними людьми у центрі Кишинева причетна Україна, спершу лунали лише від проросійської соцпартії Молдови, що лише додавало сумнівів у такій версії навіть серед молдовських журналістів.

А зважаючи на те, що екссуддю ось-ось мали законно відправити на Батьківщину, логічність цих дій була під великим питанням. Значно реальнішою видавалася, наприклад, версія про інсценоване викрадення. До того ж ці події відразу офіційно засудила президентка Молдови.

Втім, дуже швидко правоохоронці Молдови виключили варіант інсценування та заявили, що Чауса дійсно вивезли в Україну, а одного з нападників вдалося затримати. Ба більше, влада Молдови не стала заперечувати анонімний злив інформації про те, що Чаус залишив Молдову в багажнику автомобіля Toyota RAV4, що належить посольству України в Кишиневі. Дипломатичний статус авто дозволив йому уникнути перевірки на кордоні, натякнули в МВС.

Фото: Слідство.інфо, Rise Moldova Авто на якому вірогідно вивезли Чауса

Українське МЗС заявило про непричетність України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса, міністр Кулеба для цього зателефонував своєму молдавському колезі. Однак в Кишиневі запевненням України не повірили.

За даними «Європейської правди», слідчі Молдови переконані, що безпосередню участь в евакуації викраденого екссудді нібито брав військовий аташе Сергій Сметанюк. Саме у його позашляховику, який прикордонник не мали права перевіряти при перетині кордону, Чауса нібито переправили в Україну.

Фото: Слідство.інфо, Rise Moldova Вірогідні викрадачі Чауса з Молдови

Президентка Мая Санду ще у перші дні після викрадення декілька разів намагалася сконтактувати з Володимиром Зеленським, щоби знайти вихід із кризи – але той не знайшов часу для розмови.

Ситуація ледь не привела до внутрішньополітичної кризи у Молдові. Депутати від проросійської партії ПСРМ звинувачували Санду у причетності до викрадення. На що вона пообіцяла подати на них до суду.

Як повернення Чауса вплине на Україну

На президентських дебатах у 2019 році Володимир Зеленський заявив Петрові Порошенку, що буде його вироком. Але таким вироком, при чому для кожного з них, може стати екссуддя Микола Чаус.

За словами екснардепа та чинного члена спостережної ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка (часто публічно адвокатує і пояснює дії чинної влади) саме Петро Порошенко причетний до викрадення Чауса. На думку Лещенка, екссуддя може стати цінним свідком проти колишнього президента України.

Натомість, викрадення Чауса з території Молдови та подальші події ставлять чимало запитань уже до чинної влади. Відповіді на запитання, хто віддавав наказ викрасти екссуддю у Молдові, за чиїм наказом його незаконно утримували на території України (і якими методами у цей час впливали на Чауса), чому співробітники СБУ – як стверджують у НАБУ – всупереч законним вимогам детективів Бюро відмовились передати їм підозрюваного, можуть створити серйозні проблеми в майбутньому уже для чинної влади.