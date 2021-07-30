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РНБО затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України, - Кулеба

У документі визначено мету зовнішньої політики країни.

РНБО затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України, - Кулеба
Голова МЗС Дмитро Кулеба
Фото: Скріншот відео

Рада національної безпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Про це за підсумками засідання заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Брифінг транслювався на сторінці Офісу президента у фейсбуці.

"Сьогодні відбулася історична подія. Вперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну стратегію зовнішньополітичної діяльності", - зазначив він.

За словами Кулеби, раніше через відсутність стратегії Україна проходила через "хитання з одного боку в інший".

У документі визначено мету зовнішньої політики - утвердження України у світі як сильної і авторитетної європейської країни. Стратегія також визначає шість пріоритетних напрямків: забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України; протидія агресивній політиці Росії; курс на членство в ЄС і НАТО; просування українського експорту і залучення інвестицій; захист прав та інтересів громадян України за кордоном і просування позитивного іміджу України у світі.

Загалом у стратегії більш ніж 250 пунктів.

Нагадаємо, 28 липня 2020 року Україна, Польща та Литва створили новий формат взаємодії – "Люблінський трикутник". У межах взаємодії відбулося декілька заходів, зокрема – візит депутатів Польщі та Литви в зону російської агресії на сході України.

Говорячи про річницю Люблінського трикутника, Кулеба зазначив, що Україна, Польща та Литва ніколи не повернуться до російської сфери впливу.

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