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У Херсоні за підозрою в співпраці з окупаційною владою затримали кримського бізнесмена

Перевізник із Сак брав підряди в російської армії.

У Херсоні за підозрою в співпраці з окупаційною владою затримали кримського бізнесмена
Фото: ark.gp.gov.ua

Правоохоронні органи України в четвер, 29 липня, затримали в аеропорту Херсона кримського бізнесмена, який у 2016-2017 роках за контрактом з окупаційною владою перевозив призовників.

Про це повідомила пресслужба прокуратури АР Крим і міста Севастополя.

Бізнесмен у 2014 році перереєструвався за російським законодавством і продовжив здійснювати приватні перевезення.

Протягом 2016-2017 року він брав участь у чотирьох незаконних призовних кампаніях на території півострова. Його транспорт залучали до перевезень призовників до збірного розподільного пункту та залізничного вокзалу в Сімферополі, звідки їх вивозили в Росію для проходження служби.

За одним із контрактів бізнесмен отримав понад 1 мільйон рублів. Він передбачав виконання 496 рейсів і перевезення 3200 осіб.

Бізнесмену повідомили про підозру в пособництві порушенню законів та звичаїв війни (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 КК України), що полягає у сприянні незаконній діяльності "військового комісаріату Республіки Крим" під час проведення незаконних призовних кампаній у Криму.

Нагадаємо, Україна вважає, що, здійснюючи призов у Криму, Росія порушила 4 Женевську конвенцію, яка забороняє державі-окупанту призивати у свою армію жителів окупованої території. Примушування кримчан служити в Збройних силах РФ  розслідується в рамках провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

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