Герасимов: справу проти Чорновол затягують, бо вона розвалюється

Затягування у розгляді справи проти Тетяни Чорновол є свідченням того, що справа розвалиться, і доведеться вибачатися. Про це аявив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов в коментарі журналістам під будівлею Дарницького районного суду Києва, де розглядалася справа проти народної депутатка України VIII скликання Тетяни Чорновол.

«Всі ці процеси – і проти Тетяни Чорновол, який відбувається сьогодні, і проти бойового генерала Павловського, і проти директора Шандри, і проти Софії Федини і Марусі Звіробій – це показове знущання не просто над українським добровольцями, українськими офіцерами, героями Майдану. Це показове знущання над Україною», – сказав Артур Герасимов.

Він нагадав, що підозру Тетяні Чорновол було вручено ще у грудні 2020 року, а справа й досі ще ніяк не зрушить з місця у суді. «Для мене все це показники того, як затягується не тільки ця справа, а й будь-які інші справи. Це якраз і є доказ того, що, на жаль, судова система керується з офісу Зеленського», – додав Герасимов.

«Ці справи безперспективні, там нічого немає і вони розваляться зсередини, якщо неупереджено подивитися на всі документи і матеріали. Розуміючи це і розуміючи, що як тільки відбувається судове засідання – треба справи закривати, людей виправдовувати і вибачатися перед ними за те, що коїлося, влада всіляко це продовжує саме для того, щоб показово тиснути на українських патріотів», – також підкреслив він.

Артур Герасимов зазначив, що це є політичним тиском на всіх, хто не зламався під час Революції Гідності, хто не зламався під час російської агресії. «Наприклад, візьмемо справи проти Петра Порошенка. Ці безглузді, беззмістовні справи, де за будь-яку ціну хочуть просто очорнити і звинуватити в тому, що є плюсом для України, що є досягненням України. Звинуватити за звільнення двох третин окупованого Донбасу, за те що Україна отримала Томос – це не співставляється зі здоровим глуздом», – додав депутат.