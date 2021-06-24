Справу проти Чорновол буде розглядати Дарницький райсуд Києва

Київський апеляційний суд визначив підсудність кримінального провадження проти колишньої депутатки Верховної Ради Тетяни Чорновол за Дарницьким районним судом Києва.

Про це повідомила пресслужба апеляційного суду.

Чорновол обвинувачується в умисному вбивстві (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) під час підпалу офісу Партії регіонів у дні Революції гідності в лютому 2014 року.

Справу мав би розглядати суд Печерського району, де знаходився офіс ПР, але його судді взяли самовідвід, мотивуючи це тим, що брали участь у пов’язаному кримінальному провадженні щодо "беркутівців". Після цього у Печерському суді не знайшлося достатньої кількості суддів, щоб сформувати новий склад суду.

Нагадаємо, Чорновол була активною учасницею Революції гідності. 25 грудня 2013 року її жорстоко побили на автодорозі в районі Борисполя. Чорновол заявила, що побиття було організовано тодішньою владою. У 2014 році вона увійшла в першу п'ятірку виборчого списку партії "Народний фронт" і стала депутаткою Ради восьмого скликання.

У квітні 2020 року Чорновол вручили підозру у вбивстві працівника офісу Партії регіонів у лютому 2014 року. За версією слідства 18 лютого 2014 року Чорновіл із "невстановленою особою чоловічої статі" влаштували підпал будинку на вулиці Липській, у якій був офіс партії. У результаті пожежі загинув 57-річний комп'ютерник Володимир Захаров, який знаходився у будівлі.