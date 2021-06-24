Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
ГоловнаПраво

Справу проти Чорновол буде розглядати Дарницький райсуд Києва

Колишній депутатці закидають умисне вбивство.

Справу проти Чорновол буде розглядати Дарницький райсуд Києва
Фото: nfront.org.ua

Київський апеляційний суд визначив підсудність кримінального провадження проти колишньої депутатки Верховної Ради Тетяни Чорновол за Дарницьким районним судом Києва.

Про це повідомила пресслужба апеляційного суду.

Чорновол обвинувачується в умисному вбивстві (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) під час підпалу офісу Партії регіонів у дні Революції гідності в лютому 2014 року.

Справу мав би розглядати суд Печерського району, де знаходився офіс ПР, але його судді взяли самовідвід, мотивуючи це тим, що брали участь у пов’язаному кримінальному провадженні щодо "беркутівців". Після цього у Печерському суді не знайшлося достатньої кількості суддів, щоб сформувати новий склад суду.

Нагадаємо, Чорновол була активною учасницею Революції гідності. 25 грудня 2013 року її жорстоко побили на автодорозі в районі Борисполя. Чорновол заявила, що побиття було організовано тодішньою владою. У 2014 році вона увійшла в першу п'ятірку виборчого списку партії "Народний фронт" і стала депутаткою Ради восьмого скликання.

У квітні 2020 року Чорновол вручили підозру у вбивстві працівника офісу Партії регіонів у лютому 2014 року. За версією слідства 18 лютого 2014 року Чорновіл із "невстановленою особою чоловічої статі" влаштували підпал будинку на вулиці Липській, у якій був офіс партії. У результаті пожежі загинув  57-річний комп'ютерник Володимир Захаров, який знаходився у будівлі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також