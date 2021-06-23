Директора одного з найбільших заповідників України судитимуть за розтрату

Йому закидають восьмикратну переплату за непотрібну будівлю.

Фото: 7chudes.in.ua

Генерального директора "Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" судитимуть за обвинуваченням у розтраті.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у 2018 році директор купив за завищеною ціною непотрібну будівлю у Переяславі. У Єдиному державному реєстрі судових рішень повідомляється, що мова йде про будівлю кафе "Старий вертеп" площею 609 кв. м, яка знаходиться поруч з музеєм "Заповіту" Тараса Шевченка.

Воно було куплене за 19,45 млн гривень при реальній вартості 2,5 млн гривень.

Фото: pereiaslav.city

Разом з директором заповідника будуть судити власницю цієї будівлі, а також оцінювача, який нібито допоміг підготувати звіти із завищеною вартістю предмету оцінки.

Обвинуваченим закидають розтрату чужого майна шляхом особливо великих розмірах, складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. ч. 2, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України).

Загальна площа заповідника – 3050 га, у тому числі 420 000 кв.м. експозиційної площі. До його складу входять території м. Переяслава-Хмельницького, його околиць та Переяслав-Хмельницького району, навколо яких визначені охоронні зони. До нього входить більше двох десятків музеїв різних профілів, у тому числі Музей народної архітектури й побуту в Переяславі.

Керівником музею з 2014 року є Олексій Лукашевич.