На Київщині стався вибух у житловій п'ятиповерхівці

Постраждали восьмеро осіб, з них двох госпіталізували.

У селі Білогородка Київської області трапився вибух у п'ятиповерхівці. Після цього почалася масштабна пожежа. Вибух пролунав на третьому поверсі, повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Дві особи, зокрема дитину 2008 року народження, госпіталізували. Також постраждали шестеро інших людей, втім вони від госпіталізації відмовилися. Евакуйовано 40 осіб.

"Пожежа розповсюдилась на 4, 5 поверхи та покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновано вікна. Від ДСНС залучено 53 чол. особового складу та 12 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Фото: Укрінформ

В "Укрінформ" додали, що також на місце прибувала служба газу. Офіційна причина вибуху поки не повідомляється.

Нагадаємо, що у квітні в Києві стався вибух, унаслідок якого зруйновано гараж, сусідній будинок і літню кухню. Попередньою причиною НП називали вибух балонів з газом.