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У київському метро сталася пожежа, вогонь гасили шваброю

Горіло високо під стелею.

У Київському метрополітені в п'ятницю, 18 червня, сталося займання на переході між станціями "Золоті ворота" і "Театральна". Горіло високо під стелею, і для гасіння довелося використати звичайну дерев’яну швабру з мокрою ганчіркою.

Відео було опубліковано у спільноті "Київ Оперативний".

Нагадаємо, що забезпечення пожежної безпеки в метро покладається на керівників метрополітенів, відповідних служб та структурних підрозділів. Вони зобов'язані організовувати навчання працівників метрополітенів правилам пожежної безпеки та проводити службове розслідування випадків пожеж.

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