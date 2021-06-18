Суд повернув державі 14 будівель Нацкінематеки, які незаконно продали на аукционі

За даними НАБУ, через змову їх за заниженою вартістю продали наперед визначеному приватному підприємству.

Північний апеляційний господарський суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції, який визнав недійсними результати аукціону з продажу майна державного підприємства "Національна кінематека України".

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Тож 14 будівель та споруд загальною площею понад 5 тис. кв. м, що розмістилися на 8 га на околиці Києва мають бути повернуті у власність держави.

У НАБУ повідомили, що аукціон було проведено незаконно, через це було відкрито кримінальне провадження.

"За даними слідства, через змову службовців Міністерства культури, ДП «НКУ», арбітражного керуючого держпідприємства, а також приватних осіб зазначені будівлі продали на аукціоні за заниженою вартістю наперед визначеному приватному підприємству", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що юридична особа, яка була позбавлена можливості взяти участь в аукціоні, подала позов про визнання його недійсним через порушення правил. НАБУ увійшло до справи як третя особа, і на підставі зібраних детективами матеріалів досудового розслідування, 15 лютого 2021 Господарський суд міста Києва визнав недійсними результати аукціону з продажу майна ДП «Національна кінематека України».

16 червня 2021 року суд апеляційної інстанції підтвердив рішення суду першої інстанції, і воно набрало законної сили.

Нагадаємо, у березні у власність держави повернули два незаконно відчужені гуртожитки НАУ, які в 2015 році за допомогою підробних документів перевели до комерційної структури.