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СБУ викрила факт екоциду на Вінниччині

Щомісяця ділки несанкціоновано "закопували" майже 500 тонн токсинів неподалік населених пунктів.

СБУ викрила факт екоциду на Вінниччині
Фото: скрин відео

Служба безпеки України запобігла екологічній катастрофі на Вінниччині.

Як інформує пресцентр СБУ, керівництво одного з місцевих підприємств щомісяця "закопувало" майже 500 тонн токсичних відходів неподалік від населених пунктів.

За попередніми даними слідства, представники українського підприємства уклали договір з однією з російських компаній щодо очищення технічного гліцерину та вивезення готової продукції до РФ.

Передбачалося, що шкідливі речовини, які утворюються у процесі технологічної обробки сировини, повинні утилізовуватися. Втім, ділки, з метою отримання надприбутків, приховано, без відповідних дозвільних документів вивозили їх на орендовану у держави ділянку за межами облцентру. При чому діяли вони протягом декількох років, постійно нарощуючи обсяги створення небезпечних відходів, що могло спричинити екологічну катастрофу.

За результатами ініційованих СБУ лабораторних досліджень, у пробах з місць захоронення небезпечних відходів виявлено хімічні елементи, що забруднюють підземні води та ґрунти.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею "Екоцид".

Раніше повідомляли, що поблизу міста Буча на Київщині невідомі особи викинули близько трьох тисяч каністр з невстановленою хімічною речовиною у річку Кізка. Звалище каністр на межі сіл Блиставиця і Луб'янка знайшли місцеві мешканці у березні цього року.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч.1 ст. 239 Кримінального кодексу України - забруднення довкілля хімічними речовинами.

Силами активістів річище розчистили, а каністри відправили на експертизу.

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