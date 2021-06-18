Данілов назвав неможливим виконання Мінських угод у нинішньому вигляді

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав неможливим виконання Мінських угод в нинішньому вигляді.

Про це він сказав в ефірі 1+1 ввечері 17 червня.

"Ми їх не денонсуємо, з Мінськими домовленостями треба працювати. Інших немає. Але треба розуміти, що виконати у тому вигляді, в якому вони є, ми не можемо. За наявності російських танків, БТРів, генералів і офіцерів на нашій українській території проводити вибори – це нонсенс, це неможливо зробити. І це треба публічно, відверто говорити", - сказав Данілов.

Він підкреслив, що Мінські угоди не є догмою, і Росія сама їх порушує.

"Скажіть, будь-ласка, в Мінських угодах написано, що Путін мав видати 630 тисяч російських паспортів? Ні!" - сказав Данілов.

Водночас секретар РНБО підкреслив, що Україна хоче припинення війни і бажає переговорів. "Ми за те, щоб припинилась ця війна. Ми за те, щоб не вбивали наших хлопців і дівчат. Ми за те, щоб сідати і домовлятись", - заявив він.

"Немає нічого такого, що б не можна було змінити. Інше питання, чи є бажання у Російської Федерації сідати і з урахуванням того, що вже відбулося, працювати. Ні, кажуть: ось стоять наші вояки, і ви під дулами російських автоматів проводьте вибори. Як їх там провести? Та це неможливо зробити. Центральна виборча комісія наша має там працювати? Має. Політичні партії України мають там працювати? Мають. Агітація має там бути? Має. Як це там проводити, якшо вона окупована Російською Федерацією", - сказав Данілов.

Нагадаємо, що Україна неодноразово виступала за зміну Мінських угод. Ще у 2019 році президент Володимир Зеленський говорив про бажання змінити 9-й пункт Мінських угод, де прописано питання повернення Україні контролю над кордоном між окупованими районами Донбасу і Росією. Там сказано, що контроль над кордоном Україна почне отримувати тільки після проведення виборів.

Росія категорично відмовляється від будь-яких, навіть косметичних змін Мінських угод. Президент Росії Володимир Путін пояснював, що зміна одного пункту може потягнути за собою зміну і інших. У зв'язку з цим він виключив можливість зміни Мінських угод.