Заступниця держсекретаря США проінформувала Кулебу про результати саміту із РФ у Женеві

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд у телефонній розмові поінформувала міністра закордонних справ УкраїниДмитра Кулебу про результати саміту США-РФ у Женеві.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

“Американська дипломатка розповіла, що у ході переговорів президент США Джозеф Байден чітко і твердо заявив президенту Росії про міцну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету та територіальної цілісності України, яка і надалі залишатиметься непорушною. Вікторія Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу “Жодних домовленостей про Україну без України” на переговорах з Росією та будь-якими іншими країнами”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники обговорили підготовку до візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів та відзначили обопільну налаштованість зробити його максимально змістовним та результативним.

Нагадаємо, вчора у Женеві відбулась зустріч між президентами США і РФ Джозефом Байденом та Володимиром Путіним. Американський лідер, серед іншого, запевнив російського колегу у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.