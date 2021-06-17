Президент призначив послів в Ботсвані, Мозамбіку, Мавританії і Багамських островах

Президент України Володимир Зеленський призначив послів України в Республіці Ботсвана, Республіці Мозамбік, Ісламській Республіці Мавританія, Республіці Тринідад і Тобаго та Співдружності Багамських островів.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Так, згідно з указами №252 / 2021 і №253 / 2021, Любов Абравітова призначена послом України в Республіці Ботсвана і Республіці Мозамбік за сумісництвом.

Указами №254 / 2021 і №255 / 2021 президент призначив Сергія Кислицю послом в Республіці Тринідад і Тобаго, а також в Співдружності Багамських островів за сумісництвом.

Також указом №256 / 2021 Максим Субха призначений послом в Республіці Мавританія за сумісництвом.

Нагадаємо, 19 травня Володимир Зеленський звільнив посла України в Туреччині Андрія Сибігу.