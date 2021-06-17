Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Амнистия капиталов: риски и угрозы
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Кабмін скасував зобов'язання встановлювати додаток "Дій вдома" при поверненні з-за кордону
Кабмін скасував зобов'язання встановлювати додаток "Дій вдома" при поверненні з-за кордону
ГоловнаСвіт

Президент призначив послів в Ботсвані, Мозамбіку, Мавританії і Багамських островах

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Президент призначив послів в Ботсвані, Мозамбіку, Мавританії і Багамських островах
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент України Володимир Зеленський призначив послів України в Республіці Ботсвана, Республіці Мозамбік, Ісламській Республіці Мавританія, Республіці Тринідад і Тобаго та Співдружності Багамських островів.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Так, згідно з указами №252 / 2021 і №253 / 2021, Любов Абравітова призначена послом України в Республіці Ботсвана і Республіці Мозамбік за сумісництвом.

Указами №254 / 2021 і №255 / 2021 президент призначив Сергія Кислицю послом в Республіці Тринідад і Тобаго, а також в Співдружності Багамських островів за сумісництвом.

Також указом №256 / 2021 Максим Субха призначений послом в Республіці Мавританія за сумісництвом.

Нагадаємо, 19 травня Володимир Зеленський звільнив посла України в Туреччині Андрія Сибігу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також