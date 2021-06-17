​Режим Лукашенка переслідує медиків, які брали участь у протестах, - Amnesty International

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила про жорсткі репресії білоруської влади щодо медиків, які брали участь у протестах або критикували владу.

За даними організації, через це в Білорусі були звільнені десятки медичних працівників, багато з них втратили можливість продовжувати працювати в медицині. Велике число медиків також отримували погрози, вказується в звіті, опублікованому в четвер, 17 червня, передає DW.

Масові звільнення медиків відбуваються попри брак кадрів у сфері охорони здоров'я Білорусі, що призводить до катастрофічної ситуації, особливо в провінції, відзначають правозахисники.

"Влада Білорусі не дбає про право людей на здоров'я та інші права людини. Реакція влади на будь-яку мирну незгоду - насильство і жорстокі репресії. Лікарі та медсестри опинилися серед тих, хто заплатив неймовірну людську ціну за свій професіоналізм і прояв людського співчуття", - заявив заступник директора AI по кампаніях у Східній Європі та Центральній Азії Брюс Міллар.

За словами Міллара, влада Білорусі на чолі з Олександром Лукашенком "систематично руйнує найцінніші інститути білоруського суспільства - від культурних організацій і студентських спілок до журналістської та медичної спільноти". Amnesty International закликала світову спільноту "не залишити цю ситуацію непоміченою і виступити проти репресій в Білорусі, що посилюються".

Серед іншого, автори звіту вказують на вирок щодо лікаря-анестезіолога "швидкої допомоги" Артема Сорокіна, засудженого разом з журналісткою Катериною Борисевич у справі про розголошення лікарської таємниці після загибелі мирного протестувальника Романа Бондаренка.