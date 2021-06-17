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Зеленський запросив нового прем’єр-міністра Ізраїлю на саміт Кримської платформи

Було відзначено успішний старт Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною.

Зеленський запросив нового прем’єр-міністра Ізраїлю на саміт Кримської платформи
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Нафталі Беннетом.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Володимир Зеленський привітав Нафталі Беннета з формуванням нового уряду Ізраїлю та призначенням на посаду Прем’єр-міністра Держави Ізраїль.

«Наші дружні народи об’єднує багатовікова спільна історія та тісні міжлюдські контакти. Спільними зусиллями маємо поглибити близькі, партнерські відносини між Україною та Ізраїлем. Розраховую на подальшу плідну співпрацю з вами та вашим урядом», – сказав Президент України.

Було відзначено успішний старт Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною, подальша практична імплементація якої має сприяти нарощенню торговельно-економічного співробітництва, взаємодії у сфері інвестицій.

Володимир Зеленський запросив Нафталі Беннета відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави.

Президент поінформував про заплановані заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру та висловив сподівання на найвищий рівень представництва ізраїльської сторони.

Нагадаємо, представники Нідерландів візьмуть участь у інавгураційному саміті Кримської платформи, а також урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

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