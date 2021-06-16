Янукович під час Майдану пішов на всі вимоги опозиції і був готовий оголосити нові вибори, – Путін

Президент країни-агресора назвав Революцію Гідності "кривавим переворотом" і поклав відповідальність за окупацію Криму і Донбасу на протести.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що під час Євромайдану Віктор Янукович нібито погодився на всі вимоги опозиції "і через три місяці був готовий оголосити нові вибори". Про це він заявив на пресконференції після саміту з главою США Джо Байденом.

Путін назвав Революцію Гідності "кривавим переворотом" і розкритикував Штати за підтримку народних протистоянь в Україні.

"Ні, треба було вчинити кривавий держпереворот, який у підсумку призвів до відомих наслідків – південний схід і Крим. І ви вважаєте, що ми поводимося непередбачувано?" – заявив Путін журналісту.

Він вважає, що Росія поводиться адекватно відповідно до "загроз".

Нагадаємо, що Віктор Янукович під час Революції Гідності втік до Росії і в 2016 році отримав там тимчасовий притулок. Янукович кілька разів давав пресконференції з Росії.