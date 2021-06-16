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Путін розповів, що детально не говорив з Байденом про "червоні лінії" для Росії та США

Раніше президент РФ називав "червоною лінією" вступ України до НАТО.

Путін розповів, що детально не говорив з Байденом про "червоні лінії" для Росії та США
Путін у Женеві
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін заявив, що йому  зрозуміло,  про що йдеться коли говорять "про червоні лінії" у відносинах із США, а американській стороні - відомо про "червоні лініі", які окреслила РФ.

Про це він заявив під час брифінгу після зустрічі з президентом США Джо Байденом.

При цьому він зазначив, що детально такі речі вони не обговорювали.

"Однак, далеко та детально розставляти акценти і щось ділити - до цього ми не дійшли. Ми домовилися працювати у різних сферах... Я думаю що під час таких консультацій.. все це буде предметом обговорення та, сподіваюсь, домовленностей."

Нагадаємо, раніше Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії.

Байден, своєю чергою, напередодні зазначив, що Україна вступить до Альянсу, якщо виконає необхідні вимоги, зокрема, - зможе подолати корупцію. Він також наголошував, що російська агресія не повинна стати на заваді приєднанню України до НАТО.

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