Байден: Україна може вступити до НАТО, коли подолає корупцію

Україна може вступити до Північноатлантичного альянсу, якщо виконає необхідні вимоги, зокрема, зможе подолати корупцію.

Про це президент США Джо Байден заявив на пресконференції у Брюсселі під час саміту країн НАТО, передає "Голос Америки".

Він також наголосив, що російська агресія не повинна стати на заваді приєднанню до Альянсу.

"Україна хоче чіткої відповіді щодо перспективи приєднання до НАТО, якою буде ваша відповідь? Чи вторгнення Росії до частини України назавжди виключає можливість вступу до Альянсу, адже тоді це означатиме, що НАТО й США повинні будуть захищати українців від Росії?" - запитали журналісти Байдена.

"Відповідь на друге питання - ні", - сказав Байден.

"Щодо першого питання, то залежить від того, чи вони виконають умови. Їм усе ще потрібно вичистити корупцію, відповідати іншим вимогам, щоб почати виконувати План дій щодо членства у НАТО, тож побачимо", - зазначив президент США.

"Тим часом ми зробимо все, що можемо, щоб допомогти Україні продовжити протистояти прямій російській агресії. І це залежить не лише від мене, чи ми матимемо можливість визначити, чи Україна може приєднатись до НАТО, це залежить від Альянсу й як він проголосує. Але я знаю точно, що їм потрібно буде переконати (країни-члени - ред.), і це буде непросто", - пообіцяв Байден.

Він нагадав свій виступ у Верховній Раді України в 2015 році.

"Кілька років тому я виступав перед Верховною Радою, сказавши, що Україна має шанс, який раніше не випадав в її історії, - створити націю із дійсно демократично обраною владою, не корумпованою та олігархізованою. І я підкреслив для них у цій промові, що вони увійдуть в історію як батьки-засновники України, якщо дійсно зроблять це. І їм потрібно іще чимало зробити", - наголосив американський президент.

"Але це не виправдовує агресивні російські дії на Донбасі чи на морі чи на іншій території України. І ми допомагатимемо Україні підтримувати свою безпеку", - додав він.

Нагадаємо, за підсумками брюсельського саміту Альянсу 14 червн в НАТО заявили, що Україна отримає членство через ПДЧ.

Раніше президент Росії Володимир Путін виступив проти розширення Північноатлантичного альянсу шляхом інтеграції до блоку України. Можливий вступ України до НАТО він оцінив як “червону лінію” для Росії.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час саміту наголосив, що РФ не має права вето щодо членства України в НАТО. Лише Україна і 30 союзників вирішать, коли вона увійде до Альянсу.