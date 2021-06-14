Кулеба розкритикував рішення Німеччини не поставляти озброєння в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення Німеччини не експортувати озброєння в Україні слабким з політичної і моральної точки зору.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

"Я ціную все, що Німеччина і особисто мій друг Хайко Маас зробили для України. Втім, я розцінюю рішення не на користь поставки озброєння як слабке з політичної і моральної точки зору", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що всіх переговорах на цю тему в Берліні не почув жодного переконливого аргументу, чому Німеччина не може постачати Україні зброю.

"Дійсно, існує норма, що Німеччина не експортує зброю в зони конфліктів. Але якщо мова йде про країну, на яку напала інша країна, то експорт все ж можливий. Тому йдеться про чисто політичне рішення", - додав Кулеба.

За його словами, у питанні постачання зброї до України Москві навіть не доводиться тиснути на Німеччину, Берлін займає таку позицію з власної волі.

Наприкінці квітня внімецьких ЗМІ з’явилась інформаці, що Україна на тлі загострення ситуації на кордоні з Росією просила Німеччину надати їй летальну зброю.

Київ, зокрема, просив допомогти боєголовками для протикорабельних ракет SeaSpear, зенітніми гарматами GDM-008 Millennium і безпілотними підводними системами SeaCat і SeaFox, які виявляють і знешкоджують морські міни.

Інсайдери обох країн зазначили, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас був проти цього, а міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, з іншого боку, була "відкритою".