Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины

Тем не менее наиважнейшим итогом этих переговоров стало противодействие Китаю. Россию же лидеры G7 пожурили, но призвали к сотрудничеству. И вот это – смена геополитической системы координат. К сожалению, мы о ней не прочитаем в проекте новой внешнеполитической стратегии Украины. Об этом – в материале LB.ua.

Завершился саммит лидеров стран «Большой семёрки» , где было принято очень много важных решений, касающихся борьбы с пандемией, развития глобальной экономики, противодействия климатическим изменениям и значительной смены энергетической парадигмы. Там же, конечно же, были затронуты вопросы, связанные с агрессивным поведением России – в особенности в Украине.

Фото: EPA/UPG Во время первого дня саммита стран G7 в Карбис-Бэй, Великобритания, 11 июня 2021 г.

В итоговом коммюнике саммита лидеры стран «Большой семёрки» осудили агрессивные действия России по вмешательству в дела иностранных государств, те усилия, которые Москва прилагает для подрыва системы коллективной безопасности. Так, G7 призвала РФ выявить и привлечь к ответственности организаторов кибератак. Кроме того, – провести расследование относительно использования химического оружия на российской территории.

Тем не менее, невзирая на жёсткую риторику, часть коммюнике о РФ можно свести к одной фразе: «Мы (лидеры стран «Большой семёрки» – LB.ua) подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией и будем продолжать с ней взаимодействовать в областях, представляющих взаимный интерес», – говорится в документе.

А таких сфер, как показывает практика, на поверку очень много: начиная от климатических изменений и заканчивая региональными конфликтами. Проблема в том, что Россия постоянно увеличивает количество этих точек «взаимодействия» с Западом, при этом очень своеобразным образом: она попросту создаёт всё новые и новые вызовы и проблемы. Буквально недавно стала курсировать информация о передаче Ирану российского спутника, который сможет отслеживать потенциальные военные цели в регионе для последующего нападения. Речь идёт об экономических центрах, нефтепроводах, военных базах, складах с оружием и прочее.

Возвращаясь к коммюнике G7, следует отметить, что лидеры «семёрки» не обошли вниманием и Украину. Из позитивного – поддержка территориальной целостности совместно с Крымом, а также – публичное признание того факта, что Россия является не посредником, а стороной военного конфликта на Донбассе.

Фото: EPA/UPG

Напомню, что ранее президент Зеленский пожурил представителей Франции и Германии в «нормандском формате» в связи с тем, что те отказались от признания РФ в качестве участника противостояния. Главы двух стран, которые входят в группу «семи», документально подтвердили тот факт, что Россия – не переговорщик, а нападающая сторона.

Лидеры стран «Большой семёрки» также призвали РФ уменьшить эскалацию на украинских границах и отвести российские войска подальше от наших восточных рубежей и из Крыма.

Однако в этом коммюнике всё же есть один негативный для нас момент – призыв выполнять «Минские договорённости» и следовать «нормандскому формату».

«Мы подтверждаем нашу поддержку «нормандскому процессу» для обеспечения выполнения Минских договорённостей и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и возобновлению соблюдения режима прекращения огня», – говорится в коммюнике.

Вероятнее всего, данные предложения были внесены после консультаций с главными медиаторами «нормандского процесса» – Германией и Францией. С одной стороны, конечно, важно, что G7 акцентирует своё внимание на роли «четвёрки». Это выгодно Украине, которая считает, что вопросы войны и мира необходимо решать с Путиным, а не с боевиками. С другой стороны, сам факт упоминания о «Минске» говорит о том, что «Большая семёрка» пока не видит в ближайшей перспективе разрешения военного конфликта на Донбассе.

Этот сигнал, по-хорошему, надо бы правильно расшифровать Киеву. Нам уже давно пора всем понять, что быстрый мир может состояться исключительно на условиях России, что Запад не хочет пока создавать новый крупный договор с гарантиями для Украины (потому что нам попросту нечего ему предложить, как было в начале 1990-х с ядерным вооружением). РФ играет вдолгую. Буквально недавно бывший заместитель главы администрации Путина, который не уходил из большой политики, Владислав Сурков чётко обозначил: одна из главных целей Москвы – сделать так, чтобы Украина всем надоела. Со всеми вышеперечисленными позициями следует считаться и делать правильные выводы.

Фото: dn.gov.ua Депутаты стран 'Люблинского треугольника' во время визита в Донецкую обл., 22 апреля 2021 г.

Меж тем саммит «Большой семёрки» окончательно зафиксировал изменение геополитической повестки дня. Если коротко, речь идёт о полномасштабной конфронтации по линии Запад – Китай. Это говорит о том, что у президента США Джо Байдена пока получается объединить страны западной демократии для борьбы с КНР. Однако здесь присутствуют риски для Украины.

Глава Белого дома добился своего: страны «Группы семи» не просто осудили китайские власти за несоблюдение прав человека, они намекнули, что готовы ограничить Китай в милитаризации Южно-Китайского моря (в усилении военной мощи), а также подавить любые попытки для возможной китайской агрессии в Тайваньском проливе.

Однако самое важное – это поддержка G7 инициативы Байдена по формированию качественной альтернативы инициативе Шёлкового пути.

«Новый план G7 будет частично финансироваться за счет взносов США в программы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Администрация Байдена также планирует согласовать с Конгрессом увеличением взносов Америки в проекты «Большой семерки», связанные с программами развития».

Здесь речь идёт о создании инфраструктуры в развивающихся странах. Украина, конечно же, могла бы поучаствовать в этой западной истории, получив определённые выгодные предложения. Однако этому вряд ли суждено произойти, так как Киев успешно блокирует крупные китайские инициативы (что не может не нравится Москве), поэтому коллективный Запад во главе с США не придёт в Украину с альтернативными китайским проектам.

Есть здесь ещё один негативный момент. «Семёрка» показала, что готова противостоять Китаю. При этом она также отправила России сигнал о необходимости сотрудничать и привести отношения с Москвой к уровню предсказуемых. Невзирая на то, что днями Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что к России надо применять принцип «не доверяй, но проверяй» (изменение концепции Рейгана – «доверяй, но проверяй»), Запад готов искать точки соприкосновения с РФ, он хочет её отдалить от альянса с Китаем.

Фото: EPA/UPG

И это то, чего вы не найдёте, к сожалению, в проекте новой внешнеполитической стратегии Украины до 2023 года, который представлен Кабмином на утверждение президенту. Там нет инициативы Байдена по созданию альтернативного китайскому Шёлкового пути, там нет понимания того, как можно использовать китайскую программу. В документе даже речи не идёт о нежелании коллективного Запада вытащить Россию из орбиты КНР и о том, чем это в перспективе грозит Украине.

«Противостояние между США и КНР, тенденции к видоизменениям глобализации и усиления регионализации, кризис международных институций по безопасности (международных режимов и организаций), рост изоляционизма и протекционизма в мире могут привести к усилению конфликтности и ещё большей дисфункции международного порядка», – вот такие фразы вы найдёте в одном из главных стратегических документов страны.

Там даже нет упоминания инициативы президента Зеленского по созданию большого договора о гарантиях между США, Россией и ЕС. Зато там много чего есть о «мёртвом» Будапештском меморандуме.

Об этой стратегии мы ещё напишем и более детально её разберём. А пока следует отметить, что мы наблюдаем, как постепенно – вынужденно, по причине многих внешних обстоятельств – меняется политика Запада в отношении России. И что Киев продолжает страдать геополитической недальновидностью.