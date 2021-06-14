Путін запевнив, що Росія не веде кібервійну зі Штатами

Президент РФ Володимир Путін відкинув звинувачення у веденні кібервійни проти США. Про це він заявив у інтерв'ю NBC News напередодні зустрічі з президентом США Джо Байденом, пише Axios.

"Де докази? Це стає фарсом", - заявив російський президент на питання про те, чи веде він "кібервійну проти Америки".

Путін додав, що Росію "звинувачували у різноманітних речах".

"Втручання у вибори, кібератаки і так далі. І жодного, жодного разу вони не постаралися надати будь-які докази. Просто необгрунтовані звинувачення", - запевнив Путін.

Він заявив, що Росія готова спільно працювати у сфері кібербезпеки разом з іншими країнами, зокрема і США. При цьому він звинуватив Штати у відмові від такої роботи.

Нагадаємо, що від дій кіберзлочинців-вимагачів цього року постраждала трубопровідна американська компанія Colonial Papeline та найбільший світовий виробник м'яса JBS. Ці атаки пов'язали із російськими хакерами.

Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки повідомили, що протягом року кількість значущих кібератак на критичні об'єкти в Європі подвоїлася.