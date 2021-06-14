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Глава МОЗ Німеччини виступив за поступове скасування маскового режиму

Наразі йдеться про скасування обов’язкового носіння масок на вулиці.

Глава МОЗ Німеччини виступив за поступове скасування маскового режиму
Фото: EPA/UPG

Очільник німецького МОЗ Єнс Шпан запропонував скасувати обов'язкове носіння масок у громадських місцях, оскільки у країні зменшується рівень інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє DW.

"Ми повинні рухатись поетапно з огляду на падіння рівня захворюваності. На початковому етапі може в основному бути скасовано обов'язок носити маски під час перебування на вулиці", - цитують Шпана видання медіагрупи Funke.

За його словами, у тих частинах Німеччини, де рівень зараження низький, а рівень вакцинації високий, також може бути поступово скасований обов'язок носити маски в приміщеннях. Утім, маски слід продовжувати носити за певних обставин, коли є якісь "сумніви", наприклад під час подорожей чи зустрічей з іншими людьми в приміщенні, наголосив Шпан.

Проти скасування обов'язку носити маски в школах вже висловилися вчителі. Глава Німецької спілки вчителів Гайнц-Петер Майдінґер закликав бути з цим "якомога обережнішими".

За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), за останню добу у Німеччині було зафіксовано 549 випадків інфікування коронавірусом.

Наразі першу дозу вакцини проти коронавірусу у країні отримали 48,1% жителів. Повне щеплення мають вже 25,7% німців.

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