В уряді США заявили, що вакцинованим проти ковіду носити маски не потрібно

Вакциновані проти коронавірусу особи захищені від поширених нині варіантів COVID-19 і можуть не носити захисні медичні маски.

Про це заявила директорка Центрів контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США Рошель Валенські, передає "Голос Америки".

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала вакцинованих осіб продовжувати носити маски на тлі поширення дельта-варіанта COVID-19. Валенські ж пояснила, що ситуація у США відрізняється від тієї, на яку реагує ВООЗ.

"Тут, у США, нам пощастило. Ми маємо три вакцини, у безпечності й ефективності яких ми впевнені. Дві третини дорослого населення повністю вакциновані і справді досить захищені від варіантів, які циркулюють у США", - зазначила посадовиця.

Вона також наголосила, що у регіонах США, де рівень вакцинації менший, місцева влада ухвалює рішення з огляду на ситуацію. За словами Валенські, маски покликані захистити невакцинованих осіб, а не тих, хто вже вакцинувався.

Нагадаємо, у березні повідомляли, що вже 16 американських штатів скасували масковий режим. А у травні влада США заявила, що громадяни, які пройшли повну вакцинацію, зможуть у більшості випадків відмовитися від носіння масок у приміщеннях і на вулиці. Крім того, їм більше не потрібно буде дотримуватися правил соціального дистанціювання.

Експерти сподіваються, що нові правила не лише допоможуть США повернутися до нормального способу життя, а й переконають більше число американців зробити щеплення.

Раніше Італія скасувала вимогу носити маски на вулиці.

Ізраїль після скорочення захворюваності на ковід скасував усі карантинні обмеження, крім одного - необхідність носити маски у приміщеннях. За даними міністерства охорони здоров'я країни, на кінець травня понад 5,1 млн осіб отримали обидва щеплення, повністю вакциновано 92% ізраїльтян віком від 50 років.

В Україні уряд заборонив ходити без масок по парках і вулицях у "червоних" зонах. У Києві вважають, що маски на вулицях потрібно носити тільки там, де багато людей і неможливо дотримуватися дистанції.

Раніше у ВООЗ заявляли, що якщо 95% людей носитимуть маски, необхідності у локдаунах не буде.