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Суд скасував вирок американському коміку Біллу Косбі у справі про зґвалтування

Засудженого звільнили через процедурну помилку, яка була допущена стороною обвинувачення. 

Суд скасував вирок американському коміку Біллу Косбі у справі про зґвалтування
Косбі
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Пенсильванії скасував вирок 83-річному американському коміку Біллу Косбі, якого в 2018 році визнали винним у сексуальному насильстві під час наркотичного сп'яніння. Чоловік уже повернувся додому з в'язниці, пише Reuters.

Косбі провів у в'язниці два роки із десятирічного покарання, до якого він був засуджений 2018 року. Судді вирішили, що сторона обвинувачення допустила порушення, адже адвокати актора домовилися про угоду з прокурором, згдіно з якою Косбі обіцяли не відкривати справу за свідченнями потерпілої Андреа Костанд, якщо він дасть свідчення за її цивільним позовом. 

Заява Костанд була єдиною серед десятка інших жінок, за якою можна було висунути звинувачення із врахуванням строків давності злочину. 

Жінка свідчила, що комік примусово дав їй наркотики, після чого вчинив насилля. 

Косбі звинувачували у домаганнях до 60 жінок, деякі з них давали свідчення в суді. Його справа стала однією зі складових руху MeToo, під час якого жінки ділилися історіями домагань та зґвалтувань, частина з яких стосувалася всесвітньо відомих зірок.

У 2018 Косбі, а також режисер Роман Поланскі були виключені з Американської кіноакадемії. 

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