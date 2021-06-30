Парламент Франції підтримав безкоштовне ЕКО для самотніх жінок та лесбійок

Раніше ЕКО дозволялося робити лише гетеросексуальним парам, які відчувають труднощі з зачаттям.

Нижня палата парламенту Франції ухвалила закон про біоетику, згідно з яким самотні жінки та лесбійки матимуть безкоштовний доступ до екстракорпорального запліднення (ЕКО) - процес запліднення поза межами жіночого організму.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Закон депутати підтримали з великою перевагою: 326 проголосували за його прийняття, 115 - були проти. Наразі документ має підтримати верхня палата парламенту. Не підтримала закон правоцентристська партія Les Républicains, на думку якої жінки можуть використовувати штучне запліднення для сурогатного материнства, яке в країні заборонене. Водночас, метод екстракорпорального запліднення не дозволили для трансгендерних чоловіків і - з гаметами померлої людини.

Раніше ЕКО дозволялося робити лише гетеросексуальним парам, які відчувають труднощі з зачаттям.

Активісти, які відстоюють права ЛГБТ, вели кампанію за включення лесбійських пар в програму репродуктивної медицини з 2013 року, коли в країні були легалізовані одностатеві шлюби. Консерватори і церковні групи неодноразово виступали проти цього кроку, кажучи, що він поставить під загрозу традиційні сімейні цінності.

Нове рішення по суті є виконанням одного з передвиборних обіцянок президента країни Еммануеля Макрона.

Lesbian couples and single women in France are set to celebrate a milestone when parliament finally passes a bill giving them access to fertility treatment for the first time https://t.co/Tv8AlbeRYn pic.twitter.com/LuQAfoSUz0 — AFP News Agency (@AFP) June 29, 2021

Як свідчать результати соцопитувань, за підтримку розширення програми штучного запліднення виступали понад дві третини французів. До цього одиноким жінкам і складається в лесбійських парах доводилося виїжджати за кордон для запліднення, наприклад - в Бельгію або Іспанію.

Нагадаємо, одностатеві шлюби у Франції були узаконені в травні 2013 року. Закон, що вступив в цей день в силу, надав одностатевим подружжям також право на усиновлення дітей. Крім того, одностатеві пари, як і різностатеві, з 1999 року можуть укладати цивільні договори, тобто офіційно оформляти відносини через договір за спрощеною у порівнянні з шлюбом схемою. Розлучатися в цьому випадку теж простіше.