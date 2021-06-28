Меркель продовжує наполягати на перемовинах Євросоюзу з Росією

Канцлер Німеччини вважає, що це можливість прямо сказати Путіну про загрозу кібератак для розвитку відносин.

Перемовини Європейського Союзу із Росією були б корисними для низки питань, зокрема і щоб напряму сказати президенту РФ Володимиру Путіну про те, що кібератаки не є основою для продуктивних відносин. Відповідну заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель опублікувало Reuters.

"Тут, я думаю, краще не тільки поговорити між собою, а й протидіяти російському президентові щодо цих речей і сказати, що на такій основі плідна співпраця неможлива", - заявила вона німецьким та французьким депутатам.

Саме Німеччина і Франція ініціювали розмови на саміті ЄС щодо відновлення перемовин формату Росія-Євросоюз. Проти цього виступили Нідерланди – через збиття проросійськими силами літака над Донбасом, а також Польща і країни Балтії – через російську агресію проти України.

Зрештою в комюніке не внесли позицію щодо відновлення самітів.

МЗС України повідомило, що викликає послів Німеччини та Франції для з'ясування ситуації щодо такої позиції країн.