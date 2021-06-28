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США завдали авіаударів по об‘єктах воєнізованих угрупувань на кордоні Іраку і Сирії

Мішенями стали "Катаїб Хезболла" (КХ) і "Катаїб Саїд аль-Шухада". 

США завдали авіаударів по об‘єктах воєнізованих угрупувань на кордоні Іраку і Сирії
Пентагон

Збройні сили США увечері 27 червня завдали оборонні високоточні авіаудари по об'єктах воєнізованих угрупувань, які підтримує Іран, в районі кордону Іраку та Сирії. Ці об‘єкти використовуються повстанцями, які за допомогою БПЛА атакують американський персонал і об'єкти в Іраці, йдеться у повідомленні Міноборони США.

Зокрема, американці атакували сховища зброї в двох місцях у Сирії та одному в Іраці, які лежать неподалік від кордону між країнами. У США заявили, що ці сховища використовувалися "Катаїб Хезболла" (КХ) і "Катаїб Саїд аль-Шухада". 

У Міноборони США підкреслили, що ці удари свідчать про готовність президента Джо Байдена захищати американський персонал.

"Враховуючи тривалу серію атак підтримуваних Іраном угрупувань, спрямованих на інтереси США в Іраці, президент розпорядився щодо подальших воєнних дій для запобігання і стримування таких атак. Ми перебуваємо в Іраці за запрошенням уряду з єдиною ціллю – допомогти іракським силам безпеки у їхніх зусилях стосовно розгрому ІДІЛ", - зазначили в Міноборони.

У повідомленні Пентагону додали, що військові діяли згідно з правом на самооборону. 

Нагадаємо, що 16 лютого в Іраці неподалік міжнародного аеропорту Ербіль (Курдський регіон), де розташована військова база США, внаслідок атаки загинула одна людина, ще дев'ятеро (спочатку повідомлялося про шість) людей були поранені. 

8 січня американську авіабазу, розташовану поруч з містом Аль-Асад в Іраку, і базу американських коаліційних сил в Ербілі обстріляли ракетами. За даними Пентагону, Іран випустив щонайменше десяток ракет. 

У відповідь на це американські війська 25 лютого за розпорядженням президента Джо Байдена нанесли авіаудари по декільком об'єктам на сході Сирії. Ці об'єкти підтримуються іранськими повстанцями. 

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