В Іраці внаслідок ракетної атаки неподалік аеропорту загинула одна людина, ще шестеро поранені

В Іраці неподалік міжнародного аеропорту Ербіль (Курдський регіон), де розташована військова база США, загинула одна людина, ще шестеро людей були поранені.

Полковник Вейн Маротто повідомив, що, згідно з попередньою інформацією, увечері 15 лютого по військам коаліції в Ербілі нанесли непрямий вогонь, пише CNN.

"Було вбито одну цивільну людину, ще п'ятьох поранено, також поранено військовослужбовця США", - зазначив він.

Представник Міноборони додав, що четверо з п'яти цивільних поранених є американцями. За попередніми даними, убитий не є громадянином США, хоча його національність поки не разголошується.

Раніше в регіональному уряді Курдистану заявили, що по місту випустили декілька ракет. Місцева влада закликала населення залишатися вдома, поки вони розслідують інцидент.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати обурені нападом.

"Ми висловлюємо наші співчуття близьким цивільного підрядника, який загинув унаслідок нападу, а також ні в чому не винним іракським людям і їхнім сім'ям, які страждають від безжалісних актів насилля", - зазначив він.

Як пише Reuters, війська США займають прилеглу до цивільного аеропорту територію. Група, яка називає себе Сарая Аулія аль-Дам, взяла на себе відповідальність за атаку і заявила, що вона була спрямована "проти американської окупації в Іраці". Проте жодних підтверджень цієї заяви покаи нема.

Минулий ракетний удар в Ербілі по американським військам відбувся восени 2020 року, коли три ракети влучили в американську базу, ще три впали поруч. Тоді ніхто з американських співробітників не постраждав. Напад відбувся через день після того, як адміністрація Дональда Трампа повідомила Ірак про закриття посольства в Багдаді, в разі якщо підтримувані Іраном повстанці будуть продовжувати нападати на американських громадян у країні. Загострення відносин між Штатами і підтримуваними Іраном силами в Іраці відбулося після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.