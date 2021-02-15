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Світову організацію торгівлі вперше очолила жінка

Нігерійка Нгозі Оконджо-Івеала приступить до роботи 1 березня 2021 року.

Світову організацію торгівлі вперше очолила жінка
Фото: EPA/UPG

Нігерійка Нгозі Оконджо-Івеала призначена керівником Світової організації торгівлі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Доктор Оконджо-Івеала увійшла в історію як перша жінка і перша африканка, яка очолила СОТ", - йдеться у повідомленні.

Термін її повноважень розпочинається 1 березня 2021 року.

Оконджо-Івеала раніше працювала у сфері фінансів, а не торгівлі. У 2003-2006 і 2011-2015 роках вона очолювала міністерство фінансів Нігерії, а між цим була керуючим директором Світового банку.

2009 року вона приїжджала в Україну і зустрічалася з тодішніми лідерами держави Віктором Ющенком і Юлією Тимошенко. Відсутність торгового досвіду вона хоче компенсувати свіжим поглядом на проблеми СОТ. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Світова організація торгівлі довірилася жінкам"

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