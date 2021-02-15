Нігерійка Нгозі Оконджо-Івеала призначена керівником Світової організації торгівлі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Доктор Оконджо-Івеала увійшла в історію як перша жінка і перша африканка, яка очолила СОТ", - йдеться у повідомленні.

Термін її повноважень розпочинається 1 березня 2021 року.

BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General.



Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO.



Her term starts on the 1st of March 2021.



More details soon. #WTODG@NOIweala pic.twitter.com/2RJkkfK2Id — WTO (@wto) February 15, 2021

Оконджо-Івеала раніше працювала у сфері фінансів, а не торгівлі. У 2003-2006 і 2011-2015 роках вона очолювала міністерство фінансів Нігерії, а між цим була керуючим директором Світового банку.

2009 року вона приїжджала в Україну і зустрічалася з тодішніми лідерами держави Віктором Ющенком і Юлією Тимошенко. Відсутність торгового досвіду вона хоче компенсувати свіжим поглядом на проблеми СОТ. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Світова організація торгівлі довірилася жінкам"