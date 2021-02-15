У ЄС не бачать сенсу коментувати кожну окрему заяву голови МЗС Росії

Питання відносин з РФ планують обговорювати на зустрічі 22 лютого, ґрунтуючись на висновках з візиту Борреля та на тому, як Росія спілкується з окремими країнами ЄС.

Речник Європейської служби зовнішніх дій Петер Стано прокоментували нещодавні слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про "розрив відносин з ЄС, який вже відбувається".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Стано зазначив, що він не бачить сенсу коментувати кожну конкретну заяву глави МЗС РФ.

"Головний дипломат ЄС під час візиту до Москви висловив дуже чітку позицію Євросоюзу з приводу того, як ми бачимо можливість далі розвивати відносини між ЄС та Росією. Важливо, що ми вже отримали на це відповідь…. Немає необхідності коментувати кожну окрему заяву глави МЗС Лаврова, у якому б контексті він це не казав. Що справді важливо - це дії і поведінка Росії", - сказав Стано на щоденному брифінгу Єврокомісії

Він додав, що питання відносин з РФ міністри закордонних справ країн-членів планують обговорювати на зустрічі 22 лютого, ґрунтуючись у тому числі на висновках з візиту Жозепа Борреля та на тому, як Росія спілкується з окремими країнами ЄС.

Нагадаємо, 5 лютого головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель відвідав Росію і зустрівся з Лавровим. Під час спільної пресконференції Лавров назвав ЄС ненадійним партнером. Крім того, саме в день візиту Борреля Росія оголосила персонами нон грата трьох європейських дипломатів.

Європейські коментатори назвали візит Борреля провальним і принизливим для ЄС. А євродепутатка з Бельгії Ассіта Канко під час дебатів поцікавилася, "де яйця Євросоюзу". У своїй промові Канко сказала, що ЄС повинен ввести санкції проти Росії і закликала Борреля звільнити посаду, якщо він не в змозі забезпечити це.

Лавров в інтерв'ю пропагандистському YouTube-каналу "Соловьев Live" заявив про готовність розірвати відносини з Європейським Союзом. Він зазначив, що насправді Росія не хоче "ізолюватися від усього світу", однак "треба бути до цього готовими". "Хочеш миру, готуйся до війни", - сказав міністр закордонних справ РФ.

Прессекретар Путіна Пєсков потім прокоментував слова Лаврова і заявив, що той "не це мав на увазі".

Пізніше Лавров заявив, що насправді ЄС розірвав стосунки з Росією ще у 2014 році через Україну.